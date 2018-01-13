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Вторую очередь тепличного комплекса площадью 10 га достроят в Дагестане в 2018 году

Экономика и бизнес
13 января, 14:21 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, января. /ТАСС

Инвестиции составят 700 млн рублей

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МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Вторая очередь тепличного комплекса "Агромир" площадью 10 га в Дагестане будет введена в 2018 году, сообщили в субботу пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Комплекс, который специализируется на выращивании овощей защищенного грунта, посетила делегация из Татарстана во главе с министром экономики региона Артемом Здуновым.

"Второй этап реализации проекта предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию теплицы под производство овощей площадью 5 га и теплицы-рассадника в 1 га в 2018 году", - сказал представитель пресс-службы.

На первом этапе в 2014 году было завершено строительство и введена в эксплуатацию теплица площадью 4 га. Инвестиции во вторую очередь тепличного комплекса ООО "Агромир" составят 700 млн рублей. В перспективе в комплексе планируется также производство рассады овощных культур защищенного и открытого грунта для обеспечения спроса населения и других тепличных хозяйств. Проектная мощность после ввода в эксплуатацию всего тепличного комплекса составит 4 тыс. тонн овощей в год.

По итогам 2017 года в республике собрано свыше 16 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Всего в 2017 году было произведено почти 1,5 млн овощей и 170 тыс. тонн плодов, рост по овощам составляет 106%, по плодовым - 129,4%.

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