Первые резиденты индустриального парка "Аврора" в Дагестане появятся в конце года

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Первые резиденты смогут разместиться в индустриальном парке "Аврора" в Дагестане к концу 2018 года, сообщили в правительстве республики. Проект будущей промышленной площадки посетила делегация из Татарстана во главе с министром экономики региона Артемом Здуновым

"Завершение строительства парка намечено на четвертый квартал 2019 года, но уже в конце текущего года первые резиденты смогут приступить к работе", - сообщил представитель правительства.

По данным правительства республики, государственный индустриальный парк "Аврора", расположенный на площади 68,5 га, вблизи Махачкалинского международного аэропорта, является единственным в своем роде промышленным парком, не имеющим аналогов в Дагестане и Северо-Кавказском федеральном округе. Его главными преимуществами являются близкое расположение транспортных узлов сети шоссейных и железнодорожных магистралей. В основном в парке будут реализовываться проекты в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, изготовление мебели, пластиковой продукции, а также производства стройматериалов.

Ожидается, что в результате реализации проекта будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, а объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит 5,2 млрд рублей. Общая стоимость проекта составляет 600 млн рублей.

Ранее сообщалось, что "Аврора" позволит привлекать в Дагестан зарубежные предприятия, резиденты получат различные преференции. Ожидается, что технопарком заинтересуются бизнес-структуры из Ирана и Азербайджана.

До 2020 года в Дагестане предусмотрено создание не менее 10 индустриальных парков, которые позволят привлечь 3,4 млрд рублей инвестиций, в настоящее время в Дагестане функционируют 5 индустриальных парков, осуществляют деятельность на них 22 резидента, а в технопарках - 29.