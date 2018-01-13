Два якорных инвестпроекта в моногороде Дагестана будут реализованы за 4,7 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Два якорных инвестпроекта в дагестанском моногороде Каспийске будут реализованы за 4,7 млрд рублей, сообщили в правительстве республики. Площадки моногорода посетила в субботу делегация из Татарстана во главе с министром экономики региона Артемом Здуновым.

"В моногороде Каспийск реализуются два якорных инвестиционных проекта общей стоимостью порядка 4,7 млрд рублей. Для этого на инвестиционной площадке "Уйташ" ведется строительство объектов инженерной инфраструктуры", - уточнили в региональном правительстве.

На инвестплощадке "Уйташ" готовы разместиться два резидента. Это ООО "Завод строительных материалов" с проектом создания индустриально-строительного комплекса "Каспийск". Второй резидент - АО "Завод им. Гаджиева" переносит на новую площадку часть производства - кузнечнопрессовый и литейный цеха из Махачкалы и проводит техническое перевооружение и расширение заготовительного производства.

Ранее сообщалось, что инвестиционная площадка производственного типа "Уйташ" создается в рамках программы развития моногородов, в общей сложности здесь планируется создать 850 рабочих мест. На создание инженерной инфраструктуры привлечено финансирование в сумме 630 млн рублей из Фонда развития моногородов, уже получено 104 млн рублей.

Каспийск был включен в федеральную программу развития моногородов в 2014 году. В настоящий момент практически вся промышленность города представлена заводом "Дагдизель" и Каспийским заводом точной механики, которые выпускают продукцию военно-промышленного комплекса. Моногород Каспийск имеет статус территории опережающего развития.