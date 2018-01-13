Трамп: рынок бы рухнул, если демократы победили бы на всеобщих выборах в 2016 году

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Финансовый рынок США рухнул бы, если демократы одержали бы победу на всеобщих выборах (президента, законодателей Конгресса, губернаторов штатов), прошедших 8 ноября 2016 года. Соответствующее сообщение опубликовал в субботу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Если бы демократы одержали победу [на всеобщих выборах] в ноябре [2016 года], рынок бы рухнул! Это привело [бы] к катастрофе", - полагает американский лидер, который уже через несколько минут удалил это сообщение. На своей странице в сети микроблогов он рассказал о росте темпов американской экономики и увеличении количества рабочих мест, а также о "возвращении [автомобилестроительной компании] Chrysler в США из Мексики" после победы республиканцев.

Продолжая критиковать представителей Демократической партии, он отметил, что ее законодатели "лишь ведут разговоры и не предпринимают никаких конкретных действий" в отношении DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними). "Они вообще ничего не делают, чтобы исправить DACA. Упустили превосходную возможность. Очень жаль!" - написал глава государства.

"Я не верю, что демократы действительно хотят добиться сделки по DACA", - заключил он.

В среду глава Белого дома заявил, что он не подпишет ни одного законопроекта об иммиграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование возведения барьера на границе с Мексикой.

В сентябре 2017 года администрация Трампа объявила об отмене DACA, принятой еще при его предшественнике, Бараке Обаме. Министр юстиции США Джефф Сешнс назвал тогда эту программу обходом положений иммиграционного законодательства. Он сообщил, что процесс свертывания DACA займет полгода. Конгрессу США было предложено разработать за это время альтернативную программу.