В Швеции заявили о росте интереса к шпионажу в отношении энергетической отрасли страны

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Исследование Центра асимметричных угроз и исследований терроризма выявило якобы возросший уровень интереса к осуществлению шпионажа и информационных операций в отношении энергетической отрасли Швеции и ее атомного сектора со стороны иностранных государств, в частности Китая и России. По мнению авторов исследования Высшего военного училища и существующего при нем Центра, проведенного по заказу Управления радиационной безопасности, это требует соответствующего противодействия, пишет 14 января газета Svenska Dagbladet.

В докладе говорится об увеличении интереса Китая к проведению информационных операций в Швеции. "Мы наблюдаем промышленный шпионаж со стороны Китая, которого интересуют новые технологии для обеспечения передовых позиций", - приводит издание слова старшего аналитика Центра асимметричных угроз и исследований терроризма Хенрика Хэгстрёма.

"В 2010-х годах или в последние годы мы видим, как АЭС снова становятся целями для российской военной разведки, поскольку ту интересует энергетический сектор", - утверждает он.

Авторы доклада ссылаются на беседы с российскими источниками, "которые говорят, что до 1991 их готовили к выводу из строя электростанций, источников энергии и линий ее передачи. В 90-е годы в Швеции существовали спящие российские ячейки, задача которых в случае войны заключалась в осуществлении диверсий, и раз в год проводились проверки, при которых эти группы выходили на связь с Москвой. Однако диверсии в отношении АЭС как задача никогда не ставились".

По словам Хэгстрёма, получившего эту информацию "из источников в разведслужбе Швеции", существуют признаки того, что "российская разведка снова нацелена на шведские военные объекты, такие, как дороги, порты и мосты". Целью также становится вся инфраструктура, включая телекоммуникации, интернет и энергетический сектор, что говорит "о возврате к ведению оперативной военной разведки, целенаправленному и долгосрочному планированию".