В строительство птицекомплекса в Ингушетии в 2018 году будет вложено около 500 млн рублей

МАГАС, 14 января. /ТАСС/. Около 500 млн руб. будет вложено в продолжение строительства птицекомплекса "Южный" в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом в воскресенье на своей странице в Instagram сообщил глава субъекта Юнус-Бек Евкуров.

"Провел совещание по проектам, которые реализуются по линии "Корпорации развития Северного Кавказа". В 2017 г. нами освоены 500 млн руб. по двум проектам: завод по производству алюминиевых профилей "РИАК" в Назрановском районе, который будет открыт в феврале этого года, и птицекомплекс "Южный", строительство которого будет завершено в 2019 г. В этом году при поддержке корпорации мы планируем освоить еще 500 млн руб. для продолжения его строительства", - написал Евкуров.

Провёл совещание по проектам, которые реализуются по линии «Корпорации Развития Северного Кавказа». В 2017 году нами освоены 500 миллионов рублей по двум проектам: завод по производству алюминиевых профилей «РИАК» в Назрановском районе, который будет открыт в феврале этого года и птицекомплекс «Южный», строительство которого будет завершено в 2019. В этом году при поддержке корпорации мы планируем освоить ещё 500 миллионов рублей для продолжения его строительства. Кроме того планируется модернизация кирпичного завода «НЕОН» и создание нового предприятия по изготовлению алюминиевых сплавов «РИАЛ». Предприятие позволит ввести в эксплуатацию новое оборудование и запустить вторую очередь производства. А это дополнительные рабочие места и доход в бюджет республики. Дал поручение проконтролировать качество проводимых работ и следить за сроками освоения средств. #Ингушетия#Евкуров A post shared by Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) on Jan 14, 2018 at 3:20am PST

Кроме того, планируется модернизация кирпичного завода "НЕОН" и создание нового предприятия по изготовлению алюминиевых сплавов "РИАЛ", отметил глава региона. Евкуров также отметил, что поручил проконтролировать качество проводимых работ и следить за сроками освоения средств.

Ранее сообщалось, что птицекомплекс "Южный" будет производить продукцию по стандартам "халяль", которую планируется поставлять в том числе в страны Ближнего Востока и СНГ. Отмечалось, что его открытие позволит создать порядка 450 рабочих мест в республике. Общая стоимость реализации проекта - около 3,8 млрд руб.

Предполагается, что расширение производства кирпичного завода "НЕОН" должно привести к увеличению ассортимента производимой предприятием продукции до 40 млн штук условных единиц. Как отмечалось, проект позволит создать порядка 204 рабочих мест, 60 из которых - высокопроизводительные рабочие места.

Мощность завода алюминиевых сплавов "РИАЛ" составит около 10 тыс. т продукции в год. Общая стоимость предприятия - 398 млн руб.