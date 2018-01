В строительство птицекомплекса в Ингушетии в 2018 году будет вложено около 500 млн рублей

Провёл совещание по проектам, которые реализуются по линии «Корпорации Развития Северного Кавказа». В 2017 году нами освоены 500 миллионов рублей по двум проектам: завод по производству алюминиевых профилей «РИАК» в Назрановском районе, который будет открыт в феврале этого года и птицекомплекс «Южный», строительство которого будет завершено в 2019. В этом году при поддержке корпорации мы планируем освоить ещё 500 миллионов рублей для продолжения его строительства. Кроме того планируется модернизация кирпичного завода «НЕОН» и создание нового предприятия по изготовлению алюминиевых сплавов «РИАЛ». Предприятие позволит ввести в эксплуатацию новое оборудование и запустить вторую очередь производства. А это дополнительные рабочие места и доход в бюджет республики. Дал поручение проконтролировать качество проводимых работ и следить за сроками освоения средств. #Ингушетия#Евкуров

A post shared by Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) on Jan 14, 2018 at 3:20am PST