Япония намерена сотрудничать с государствами Западных Балкан

СОФИЯ, 14 января. /ТАСС/. Япония намерена выстраивать активные экономические отношения не только с Болгарией, но и другими государствами Западных Балкан. Об этом на брифинге по итогам переговоров с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым заявил в воскресенье глава японского правительства Синдзо Абэ.

"Нашим странам важно активизировать экономическое сотрудничество. Бизнес-форум, который мы проведем, поможет японским компаниям начать работать в Болгарии, поможет развитию наших государств", - сказал он. "Япония поддерживает сильную и сплоченную Европу, поддерживает председательство Болгарии в Совете ЕС и ее инициативу по интеграции Западных Балкан", - отметил премьер.

Борисов со своей стороны пообещал Абэ содействие на консультациях о стратегическом сотрудничестве с Евросоюзом. "Наша задача - максимально ускорить переговоры между ЕС и Японией, так как это имеет исключительно важное значение для развития бизнеса, в том числе в Болгарии", - подчеркнул он.

Главу японского правительства сопровождает делегация деловых кругов, в которую вошли представители более чем 30 компаний. Предполагается, что на бизнес-форуме будут обсуждаться перспективы реализации крупных инвестиционных проектов, причем не только в Болгарии.

Балканское государство стало четвертой страной, которую Абэ посещает в ходе своего турне по странам Европы. Он уже побывал в Эстонии, Латвии и Литве, а из Болгарии отправится в Сербию и Румынию.