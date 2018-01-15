Участники Азиатского финансового форума обсудят тенденции развития рынков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 января. /ТАСС/. Состояние мировой экономики, интеграционные и инновационные процессы в Азии, тенденции развития рынков - основные темы открывающегося в Гонконге в понедельник Азиатского финансового форума. В его работе примут участие около 3 тыс. представителей деловых кругов региона: банкиры, топ-менеджеры, регуляторы рынка ценных бумаг, аналитики, руководители инвестиционных фондов и корпораций.

Форум пройдет уже в 11-й раз по инициативе правительства этого специального административного района Китая и при содействии Совета по развитию торговли Гонконга.

Ключевые спикеры

Ожидается, что с приветственным словом на открытии мероприятия выступит глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

Своими прогнозами и анализом тенденций на мировых рынках поделятся первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон, вице-председатель Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Цзян Ян, президент Азиатского банка развития Такэхико Накао, глава Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицзюнь, бывший министр финансов США Джейкоб Лью. Среди докладчиков от России в программе значится первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Повестка дискуссий

В этом году лейтмотив форума - "Управляемый рост и опережающие инновации: в Азии и за ее пределами". Как отмечают организаторы, новые инновационные технологии и процессы не только привносят важные изменения и открывают возможности для рынков, но и несут в себе вызовы с точки зрения поиска нужного баланса в их регулировании.

Во время панельных дискуссий будут затрагиваться вопросы, связанные с развитием новых технологий в банковско-финансовом секторе, платежных систем, электронной торговли, искусственного интеллекта. Участники отдельно обсудят ситуацию в Китае: перспективы интернационализации юаня и интеграционного сотрудничества в рамках выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином концепции "Один пояс, один путь".

Вместе с тем будут затрагиваться темы, связанные с долговой проблемой Китая, перспективами ужесточения торгового протекционизма и монетарной политики в США, политическими рисками в Европе и геополитической напряженностью в Азии.

Участники планируют обсудить перспективы дальнейшей интеграции на юге Китая в зоне Гонконг-Макао-Гуандун. "Занимая менее 1% от территории КНР, эта зона ускоренного развития дает более 13% всего ВВП страны, власти намерены превращать ее в высокоразвитый кластер мирового уровня. Это создает возможности для усиления многостороннего сотрудничества и повышения роли Гонконга как международного финансового центра", - заметили организаторы форума.

Форум пройдет в центре выставок и конференций Гонконга и продлится два дня. Во время его работы пройдут презентации стартапов, серия круглых столов и семинаров, двусторонние встречи между инвесторами и представителями различных проектов и частных компаний, между специалистами, посредниками и поставщиками профессиональных услуг.