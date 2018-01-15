Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оплата проезда транспондерами любого оператора стала доступна на всех платных дорогах РФ

Экономика и бизнес
15 января, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

По данным на декабрь 2017 года, в России было продано более 1 млн устройств

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Оплата проезда транспондером, независимо от того, какой оператор его выпустил, доступна теперь на всех платных дорогах России.

"При введении единого транспондера автомобилистам станет гораздо удобнее платить за проезд по платным участкам. Единой скидки на проезд не будет, потому что у всех операторов своя тарифная и маркетинговая политика", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Автодора".

Смотрите также
Участок платной дороги М-11

Выгодно ли ездить по платной трассе М-11 между Москвой и Петербургом

В прошлом году "Автодор" подписал соглашение о межоператорском взаимодействии со всеми российскими операторами платных дорог. Северный обход в Одинцово стал последней платной дорогой, на которой вступила в действие система, объединяющая всех операторов платных магистралей. С 6 декабря 2017 года плата на этом участке взимается в тестовом режиме.

Также "Автодор" ожидает увеличение трафика на дорогах. "Увеличение трафика ожидаем, но скорее по комплексу причин: скоростные платные дороги безопаснее и комфортнее обычных", - добавил представитель пресс-службы "Автодора".

Транспондер позволяет свести к минимуму время прохождения автомобиля через пункты взимания платы. Автомобилю, на лобовое стекло которого установлен транспондер, не нужно останавливаться, достаточно снизить скорость до 10-20 км/ч. Денежные средства при этом со счета списываются автоматически.

Система интероперабельности объединяет всех операторов платных магистралей: ЗАО "Автодор-Платные дороги", ООО "Объединенные системы сбора платы", ООО "Магистраль северной столицы" (Западный скоростной диаметр в Санкт- Петербурге), АО "Главная дорога" и АО "Новое качество дорог".

К декабрю 2017 года в России было продано более 1 млн транспондеров. В эксплуатации государственной компании "Автодор" в настоящее находится 816 км платных участков скоростных автомагистралей М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва - Санкт-Петербург".

Смотрите также

"Автодор" объявил конкурс на подготовку участка платной дороги в обход Ногинска и Балашихи

Ростовский губернатор поручил учесть интересы жителей области при вводе платной дороги

Кельбах: до 2020 года 2 тыс. км дорог "Автодора" станут платными

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Совет Федерации может разработать санкции против некоторых членов WADA
2
На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
5
"Мы были нормальными парнями, умели жить": 70 лет со дня рождения Валерия Харламова
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама