Оплата проезда транспондерами любого оператора стала доступна на всех платных дорогах РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Оплата проезда транспондером, независимо от того, какой оператор его выпустил, доступна теперь на всех платных дорогах России.

"При введении единого транспондера автомобилистам станет гораздо удобнее платить за проезд по платным участкам. Единой скидки на проезд не будет, потому что у всех операторов своя тарифная и маркетинговая политика", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Автодора".

В прошлом году "Автодор" подписал соглашение о межоператорском взаимодействии со всеми российскими операторами платных дорог. Северный обход в Одинцово стал последней платной дорогой, на которой вступила в действие система, объединяющая всех операторов платных магистралей. С 6 декабря 2017 года плата на этом участке взимается в тестовом режиме.

Также "Автодор" ожидает увеличение трафика на дорогах. "Увеличение трафика ожидаем, но скорее по комплексу причин: скоростные платные дороги безопаснее и комфортнее обычных", - добавил представитель пресс-службы "Автодора".

Транспондер позволяет свести к минимуму время прохождения автомобиля через пункты взимания платы. Автомобилю, на лобовое стекло которого установлен транспондер, не нужно останавливаться, достаточно снизить скорость до 10-20 км/ч. Денежные средства при этом со счета списываются автоматически.

Система интероперабельности объединяет всех операторов платных магистралей: ЗАО "Автодор-Платные дороги", ООО "Объединенные системы сбора платы", ООО "Магистраль северной столицы" (Западный скоростной диаметр в Санкт- Петербурге), АО "Главная дорога" и АО "Новое качество дорог".

К декабрю 2017 года в России было продано более 1 млн транспондеров. В эксплуатации государственной компании "Автодор" в настоящее находится 816 км платных участков скоростных автомагистралей М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва - Санкт-Петербург".