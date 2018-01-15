Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Лесото нашли один из самых крупных алмазов в истории весом 910 карат

Экономика и бизнес
15 января, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Цена самородка может превысить $50 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 января. Один из самых крупных в истории алмазов найден в Лесото. Самородок массой 910 карат добыт на шахте Летсенг, сообщила в понедельник эксплуатирующая рудник южноафриканская компания Gem Diamonds Ltd.

Смотрите также
Кольцо с бриллиантом Pink Star

Рекорды "лучших друзей девушек"

В пресс-релизе на сайте компании говорится, что самородок обладает очень высокой степенью прозрачности и окраской, что присуще самым ценным минералам этого типа. О цене пока говорить рано, но она вполне может превысить $50 млн, отмечают в Gem Diamonds.

Обнаруженный алмаз, по размерам является пятым в истории. Впереди только "Куллинан" (3 106 каратов), "Наш свет" (1 109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).

"Куллинан" был обнаружен в 1905 году недалеко от Претории в Южной Африке. Он был подарен правительством Трансвааля британскому монарху Эдуарду VII в качестве благодарности за предоставление колонии самоуправления после окончания Англо-бурской войны.

Самой весомой ограненной частью алмаза стал бриллиант "Куллинан I" грушевидной формы весом 530,2 карата, прозванный "Звезда Африки". Он до сих пор остается крупнейшим в мире бриллиантом и украшает скипетр британского монарха. Второй по величине получившийся бриллиант "Куллинан II" в 317,4 карата венчает британскую корону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Лесото
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в масках напали на школьников в Перми
2
Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов
3
Что известно о нападении на школьников в Перми
4
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
7
Лавров: РФ уважает целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама