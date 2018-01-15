В Лесото нашли один из самых крупных алмазов в истории весом 910 карат

ТАСС, 15 января. Один из самых крупных в истории алмазов найден в Лесото. Самородок массой 910 карат добыт на шахте Летсенг, сообщила в понедельник эксплуатирующая рудник южноафриканская компания Gem Diamonds Ltd.

В пресс-релизе на сайте компании говорится, что самородок обладает очень высокой степенью прозрачности и окраской, что присуще самым ценным минералам этого типа. О цене пока говорить рано, но она вполне может превысить $50 млн, отмечают в Gem Diamonds.

Обнаруженный алмаз, по размерам является пятым в истории. Впереди только "Куллинан" (3 106 каратов), "Наш свет" (1 109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).

"Куллинан" был обнаружен в 1905 году недалеко от Претории в Южной Африке. Он был подарен правительством Трансвааля британскому монарху Эдуарду VII в качестве благодарности за предоставление колонии самоуправления после окончания Англо-бурской войны.

Самой весомой ограненной частью алмаза стал бриллиант "Куллинан I" грушевидной формы весом 530,2 карата, прозванный "Звезда Африки". Он до сих пор остается крупнейшим в мире бриллиантом и украшает скипетр британского монарха. Второй по величине получившийся бриллиант "Куллинан II" в 317,4 карата венчает британскую корону.