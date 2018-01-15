Волгоградская газовая компания готова в этом году поставлять пропан-бутан на экспорт

ВОЛГОГРАД, 15 января /ТАСС/. Компания "Газнефтесервис" из Волгоградской области, которая является дочерним обществом британской Volga Gas Plc, готова начать поставки пропан-бутана на экспорт в 2018 году. Экспортерами могут стать Белоруссия, Турция и страны Южной Европы.

"Компания заинтересована прежде всего в ближайших рынках сбыта, это регионы Нижнего и Среднего Поволжья. Поставка продукции на экспорт несет дополнительные издержки - как правило, это интермодальные перевозки, включая Волго-Донской судоходный канал, морские перевозки. Тем не менее, в перспективе мы готовы начать поставки пропан-бутана в этом году в Белоруссию, Турцию, возможно в страны Южной Европы",- сообщил в понедельник ТАСС гендиректор "Газнефтесервис" Андрей Горбатиков.

Пропан-бутан используется в основном как газомоторное топливо.

Компания "Газнефтесервис" разрабатывает газоконденсатные месторождения в Жирновском районе Волгоградской области с 2009 года. В прошлом году предприятие завершило реконструкцию своих мощностей, что позволило в четыре раза увеличить производительность и довести объем производства голубого топлива с 250 тыс. до 1 млн кубометров в сутки.

До 2019 года компанией будет завершен инвестпроект общей стоимостью 400 млн рублей по строительству новой установки для производства пропана и бутана. Реализация проекта позволит снизить экологическую нагрузку за счет переработки 90% попутных газов вместо их сжигания.