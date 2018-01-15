Минэкономразвития ожидает роста объема ФНБ на $50 млрд в 2018 году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния вырастет в 2018 году примерно на $50 млрд, сообщили в Минэкономразвития (МЭР).

Ведомство также ожидает ускорение роста ВВП РФ в текущем году до уровня около 2%. Кроме того, профицит бюджета РФ ожидается на уровне около 1% ВВП, прогнозируют в МЭР.

Ведомство предварительно оценило рост ВВП в 2017 году на уровне 1,4-1,8%, что ниже прогноза. По оценке министерства, в ноябре прошлого года показатель сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. "Основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства (-1,2 п.п.). После спада в 2016 году на 0,2% ВВП в 2017 году вырос. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%", - подчеркивается в материалах МЭР.

При этом окончательные данные могут отличаться от текущей оценки из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации (в первую очередь годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительной информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий), подчеркивают в МЭР.

"Ряд непосредственно наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки ж/д транспортом, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост в прошедшем году мог быть выше", - указывают в министерстве.

Промышленность и курс национальной валюты

В декабре, по данным МЭР, произошла нормализация производственной активности в РФ после спада промпроизводства на 3,6% в ноябре. "Оперативные данные о потреблении электроэнергии (скорректированные на погодный, сезонный и календарный факторы) и значение индекса PMI в обрабатывающей промышленности в декабре дают основания ожидать улучшения динамики промышленного производства. Вместе с тем на динамику добывающей промышленности продолжили оказывать сдерживающее влияние выполнение Россией обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также снижение спроса на газ из-за теплой погоды", - поясняется в материалах.

Кроме того, внутренний спрос как потребительский, так и инвестиционный в ноябре 2017 года продолжил устойчиво расти, отмечают в МЭР. Ситуация на рынке труда продолжает формировать благоприятные условия для расширения потребительского спроса.

Курс рубля в ноябре - декабре был стабильным, отмечают в МЭР. "По мере исчерпания временных факторов (наиболее выраженно проявившихся в январе - апреле) в динамике обменного курса рубля сформировалась тенденция к ослаблению", - поясняется в материалах. За май - декабрь рубль в номинальном эффективном выражении ослаб на 8,1% при том, что цена на нефть марки Urals в декабре была примерно на 25% выше, чем в апреле. "Произошедшее снижение зависимости обменного курса рубля от цен на нефть стало результатом реализованных структурных реформ в макроэкономической политике", - указывает МЭР.

Инфляция

МЭР ожидает месячную инфляцию в России в январе 2018 года на уровне 0,4-0,5%, годовую - 2,3-2,5%. Потребительская инфляция по итогам 2017 года достигла исторически минимального значения - 2,5 %, напомнили в министерстве. "Опубликованные Росстатом данные совпали с оперативной оценкой Минэкономразвития России (2,5-2,6%). При этом более крепкий, чем предполагалось ранее, валютный курс, а также благоприятная ситуация на рынке продовольствия в конце прошлого года привели к отклонению инфляции от сентябрьского прогноза (3,2%)", - отмечают в МЭР.

Рост цен замедлился во всех сегментах потребительского рынка по сравнению с 2016 годом.

Снижение темпов продовольственной инфляции до 1,1% в 2017 году с 4,6% в 2016 году было обусловлено хорошим урожаем в 2016-2017 и 2017-2018 сельскохозяйственных годах, а также благоприятной конъюнктурой мировых рынков продовольствия, считают в МЭР.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен в прошлом году также замедлился до 2,8% с 6,5% в 2016 году, несмотря на постепенное восстановление потребительского спроса и ослабление рубля в мае - декабре (на 8,1% в номинальном эффективном выражении).

Сдерживающее влияние на инфляцию в сфере услуг (4,4% в 2017 году против 4,9% в 2016 году) оказали более умеренные темпы роста цен на коммунальные услуги при неизменном нормативном уровне индексации тарифов (4%), указывается в материалах МЭР.