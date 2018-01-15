В Карелии намерены создать производство удобрений из озерного ила за 500 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 января. /ТАСС/. Карельская фирма "Сапа" планирует создать производство по добыче и переработке удобрений из озерного ила - сапропеля. Инвестиционный проект стоимостью 500 млн рублей позволит создать 40 рабочих мест, сообщила в понедельник пресс-служба Корпорации развития республики.

"Инвестиционный проект по добыче и переработке сапропеля стоимостью 500 млн рублей - один из новых, находящихся на сопровождении Корпорации развития Карелии. Согласно разработанному паспорту проекта, срок его реализации займет пять лет: с 2018 по 2023 годы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, производство планирует выпуск более 500 тонн в день удобрения в сухом, гранулированном, пастообразном и таблетированном виде. В результате реализации проекта будет создано более 40 рабочих мест.

"Сейчас идет процедура подготовки обоснования для разработки месторождения сапропеля на одном из озер Медвежьегорского района, в том числе топографические изыскания, геологоразведочные и экологоразведочные работы", - отметили в корпорации. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, инициатором инвестиционного проекта выступает карельское ООО "Сапа".

По данным Министерства природных ресурсов и экологии республики, на территории региона насчитывается более 61 тыс. озер. Из них только на 217 озерах выполнялись геологоразведочные работы на сапропель. Месторождения выявлены на 166 озерах с общими геологическими запасами и ресурсами 33,5 млн т при 60% условной влаге.