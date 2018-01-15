Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксплуатацию самолетов L-410 вновь приостановили в Хабаровском крае

Экономика и бизнес
15 января, 15:02 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 15, января. /ТАСС

Сообщается, что на L-410 вновь нештатно сработал двигатель

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Полеты самолетов L-410 снова приостановили в Хабаровском крае после нового инцидента, связанного с нештатной работой двигателя воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в понедельник Минтранспорта региона.

Принадлежащий авиакомпании "Хабаровские авиалинии" L-410 потерпел крушение 15 ноября 2017 года при заходе на посадку у села Нелькан в Аяно-Майском раойне Хабаровского края, погибли шестеро пассажиров и членов экипажа, выжил один ребенок.

Сообщалось, что причиной катастрофы могла стать нештатная работа одного из двигателей. После ЧП полеты самолетов этого типа в регионе приостанавливались, возобновившись в конце декабря.

"На самолете L-410 вновь нештатно сработал двигатель. Это произошло не во время полета, без последствий. Включился бета-режим. Полеты приостановлены", - сказал представитель Минтранспорта.

Он добавил, что информация о произошедшем направлена на завод-изготовитель самолетов этого типа.

В Хабаровск для проверки инцидента прибыли специалисты от завода, межгосударственного авиационного комитета и другие эксперты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в масках напали на школьников в Перми
2
Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов
3
Что известно о нападении на школьников в Перми
4
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
7
Лавров: РФ уважает целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама