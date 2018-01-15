Эксплуатацию самолетов L-410 вновь приостановили в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Полеты самолетов L-410 снова приостановили в Хабаровском крае после нового инцидента, связанного с нештатной работой двигателя воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в понедельник Минтранспорта региона.

Принадлежащий авиакомпании "Хабаровские авиалинии" L-410 потерпел крушение 15 ноября 2017 года при заходе на посадку у села Нелькан в Аяно-Майском раойне Хабаровского края, погибли шестеро пассажиров и членов экипажа, выжил один ребенок.

Сообщалось, что причиной катастрофы могла стать нештатная работа одного из двигателей. После ЧП полеты самолетов этого типа в регионе приостанавливались, возобновившись в конце декабря.

"На самолете L-410 вновь нештатно сработал двигатель. Это произошло не во время полета, без последствий. Включился бета-режим. Полеты приостановлены", - сказал представитель Минтранспорта.

Он добавил, что информация о произошедшем направлена на завод-изготовитель самолетов этого типа.

В Хабаровск для проверки инцидента прибыли специалисты от завода, межгосударственного авиационного комитета и другие эксперты.