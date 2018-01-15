Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В РФ сформируют рынок ипотечных ценных бумаг с поручительством института развития

Экономика и бизнес
15 января, 14:55 дата обновления: 15 января, 15:07 UTC+3

Также в документе прописана необходимость повышения доступности ипотеки для граждан, прежде всего для молодых семей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. В РФ сформируют ликвидный рынок ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития. Как говорится в сообщении Кремля, такой пункт содержится в протоколе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось 20 декабря.

"Одобрить представленные основные приоритеты в рамках основных направлений стратегического развития РФ "Ипотека и арендное жилье" и "ЖКХ и городская среда" на период до 2025 года, предусматривающие <…> формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития в жилищной сфере с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций", - говорится в документе.

Смотрите также

Путин поставил задачу повысить доступность жилья для россиян

Орешкин заявил о снижении ставок по ипотеке до уровня ниже 10%

Путин подписал закон об ипотечных электронных закладных

Кроме того, в протоколе прописаны необходимость повышения доступности ипотеки для граждан, прежде всего для молодых семей, совершенствование экономических и нормативно-правовых механизмов для стимулирования модернизации строительной отрасли и применения передовых технологий в проектировании и строительстве.

Основные приоритеты должны предусматривать совершенствование действующего законодательства в сфере долевого строительства и механизмов финансирования строительства жилья. При этом, согласно протоколу, предусматривается поэтапное замещение в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, другими формами финансирования. Особое внимание должно быть уделено готовности банковской системы к расширению объемов кредитования в требуемых масштабах, чтобы не допустить сбоев в сфере жилищного строительства, а также внедрению механизмов банковского сопровождения и кредитования.

В протоколе заседания также зафиксировано решение о совершенствовании экономических и нормативно-правовых механизмов для стимулирования вовлечения неэффективно используемых земель, в том числе в границах городов, сокращении издержек застройщиков на прохождение административных процедур в сфере жилищного строительства и подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

По итогам заседания Совета обозначена необходимость развития рынка арендного жилья, совершенствования экономических и правовых механизмов для повышения качества городской среды, а также реализации программы профессионального развития российских архитекторов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в масках напали на школьников в Перми
2
Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов
3
Что известно о нападении на школьников в Перми
4
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
7
Лавров: РФ уважает целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама