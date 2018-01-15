В РФ сформируют рынок ипотечных ценных бумаг с поручительством института развития

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. В РФ сформируют ликвидный рынок ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития. Как говорится в сообщении Кремля, такой пункт содержится в протоколе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось 20 декабря.

"Одобрить представленные основные приоритеты в рамках основных направлений стратегического развития РФ "Ипотека и арендное жилье" и "ЖКХ и городская среда" на период до 2025 года, предусматривающие <…> формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития в жилищной сфере с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций", - говорится в документе.

Кроме того, в протоколе прописаны необходимость повышения доступности ипотеки для граждан, прежде всего для молодых семей, совершенствование экономических и нормативно-правовых механизмов для стимулирования модернизации строительной отрасли и применения передовых технологий в проектировании и строительстве.

Основные приоритеты должны предусматривать совершенствование действующего законодательства в сфере долевого строительства и механизмов финансирования строительства жилья. При этом, согласно протоколу, предусматривается поэтапное замещение в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, другими формами финансирования. Особое внимание должно быть уделено готовности банковской системы к расширению объемов кредитования в требуемых масштабах, чтобы не допустить сбоев в сфере жилищного строительства, а также внедрению механизмов банковского сопровождения и кредитования.

В протоколе заседания также зафиксировано решение о совершенствовании экономических и нормативно-правовых механизмов для стимулирования вовлечения неэффективно используемых земель, в том числе в границах городов, сокращении издержек застройщиков на прохождение административных процедур в сфере жилищного строительства и подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

По итогам заседания Совета обозначена необходимость развития рынка арендного жилья, совершенствования экономических и правовых механизмов для повышения качества городской среды, а также реализации программы профессионального развития российских архитекторов.