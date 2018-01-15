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АПК на Ямале в 2018 году приобретут около 20 коров для развития молочного производства

Экономика и бизнес
15 января, 15:08 UTC+3

Отмечается, что в настоящее время производством молочной продукции в ЯНАО занимаются девять предприятий

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 15 января. Агропредприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2018 году приобретут около 20 коров холмогорской породы. За минувший год производство молока в Арктическом регионе выросло на 17%, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора округа.

"Пополнение запланировано для "Салехардагро" и совхоза "Байдарацкий". Молочная ферма в Аксарке пополнится 12 коровами холмогорской породы, в селе Белоярск небольшое стадо из 12 голов крупного рогатого скота примет еще пять "холмогорок", - говорится в сообщении.

По итогам 2017 года на сельхозпредприятиях округа было получено более 2 тыс. тонн молока. Это на 300 тонн молока больше, чем в предыдущие годы, уточнили в пресс-службе.

В департаменте АПК, торговли и продовольствия правительства ЯНАО добавили, что сегодня на Ямале производством молочной продукции занимаются девять предприятий.

"Это более тысячи голов крупного рогатого скота, более 500 фуражных коров. Имеющиеся ресурсы позволяют закрывать потребность соцучреждений в свежем молоке. А на реализацию населению идет широкий спектр готовой продукции - пастеризованное молоко, кефир, йогурт, ряженка, творог, сметана и даже сливочное масло", - добавили в департаменте. 

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