Росатом в 2018 году ставит задачу продать 49% АЭС "Аккую" для ввода объекта в срок

АНОСИНО (Московская область), 15 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в 2018 году рассчитывает закрыть сделку по продаже 49% в атомной электростанции "Аккую", которую российские атомщики строят в Турции. Сроки сдачи первого энергоблока станции напрямую зависят от сроков привлечения инвестора в этот проект, сообщил журналистам источник в Росатоме.

"Росатом в 2018 году ставит задачу закрыть сделку по продаже 49% АЭС "Аккую". И от этого критически важно будет попадание в 2023 год", - сказал источник в атомной отрасли.

Он отметил, что Росатом позитивно оценивает прошедший год в вопросе работы над проектом "Аккую".

"Мы добились большого ускорения в работе по реализации проекта, но мы выходим на некий новый критический этап в этом году - это получение лицензии и организация работы с инвесторами в стране. И от успешности этого года будет сильно зависеть наше попадание в 2023 год. Критически будут зависеть от результативности года 2018 наши планы совместно с турецким правительством по сдаче объекта в 2023 году к 100-летию турецкой республики", - сказал собеседник.

О станции

В декабре 2017 года в Мерсине прошла церемония начала строительства АЭС "Аккую", в соответствии с ограниченным разрешением Росатом начал строить так называемые неатомные объекты станции. Сообщалось, что лицензию на строительство самой станции Росатом может получить в марте 2018 года. Первый энергоблок "Аккую" планируется ввести в 2023 году.

Летом прошлого года Росатом подписал с консорциумом турецких компаний соглашение об основных условиях получения инвесторами 49% АЭС "Аккую". Планировалось, что сделка будет закрыта к 2018 году. В декабре глава Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что новые турецкие компании проявляют заинтересованность в покупке доли в АЭС "Аккую". Он не уточнил, с какими компаниями идут переговоры о вхождении в проект.

Россия и Турция в 2010 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС. Проект, стоимость которого оценивается в 20 млрд долларов, предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.