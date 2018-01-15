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Объем собственных доходов бюджета Севастополя за 2015-2017 годы вырос на 51%

Экономика и бизнес
15 января, 15:11 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, января. /ТАСС

Первый замруководителя департамента финансов Михаил Ноздряков отметил, что в 2017 году почти на треть выросли и расходы города по отношению к прошлому году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Севастополь в течение 2015-2017 годов сумел увеличить рост собственных налоговых и неналоговых доходов на 51%. Об этом в понедельник на заседании правительства сообщил первый заместитель руководителя департамента финансов Михаил Ноздряков.

"По собственным налоговым и неналоговым доходам объем превысил уровень 2016 года на 2 млрд рублей или рост на 20%, а за два года рост составил 4,2 млрд рублей или 51%", - сказал Ноздряков.

По его словам, растут в Севастополе и расходы. Так, в 2017 году почти на треть (более чем на 8 млрд рублей) выросли расходы по отношению к прошлому году.

"Процент освоения по расходам также растет. Если в 2015 году он составлял 79,6%, в 2016 году - 84,9%, то в 2017-м - 87,8%, при том что плановые значения выросли практически на 30%", - добавил он.

Севастополь является дотационным российским регионом, так, в 2017 году общий объем доходов составлял 34 млрд рублей, и лишь 13 млрд рублей - это были собственные доходы города. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год составляет 35,7 млрд рублей, из них 14,2 млрд рублей - это собственные доходы города. По данным властей, большую часть (порядка 60%) в формировании собственных доходов в Севастополе занимает налог на доходы физлиц, далее следует налог на прибыль предприятий.

Тем не менее в будущем региональные власти связывают рост собственных доходов с выведением из тени некоторых секторов экономики, например, работы таксистов, а также с началом взимания налога на имущество после того, как будут окончены все процедуры, связанные с постановкой его на учет.

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