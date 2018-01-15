Финский министр обсудит в Москве 16 января торговые отношения с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен 16 января встретится в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком для обсуждения торговых отношений двух стран. Об этом сообщил 15 января МИД Финляндии.

Мюккянен и Козак являются сопредседателями российско-финской межправкомиссии по экономическим вопросам.

"Торговля между Финляндией и Россией развивается в благоприятном русле. В то же время ужесточающаяся политика импортозамещения в России вызывает проблемы, и нам необходимо обсудить ряд отдельных проблемных вопросов, таких как возможный запрет РФ на экспорт березы, - сказал перед поездкой Мюккянен. - Я намерен поговорить о ситуации с Козаком и помочь найти решение имеющихся проблем".

Среди тем обсуждения будут в том числе энергетическая кооперация и бизнес-климат в России. Также в программе поездки, сообщил МИД Финляндии, беседа Мюккянена и министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

В МИД Финляндии отметили, что с конца 2016 года после нескольких лет спада торговля между Финляндией и Россией вновь начала расти. "Россия занимает шестое место среди самых важных направлений для финского экспорта и второе место - среди стран для импорта. Объем финских инвестиций в РФ составляет порядка €12 млрд", - сказали в министерстве.

В декабре прошлого года Мюккянен сообщил ТАСС, что возвращение к докризисным показателям товарооборота - уровню 2013 года - не будет слишком быстрым. По его мнению, "с нынешними темпами на это уйдет еще лет пять". Министр пояснил, что "возвращение к прежним показателям предполагает рост цены на нефть, укрепление рубля, использование Россией других средств для поддержки экономического роста".