"Газпром" не планирует обжаловать решение стокгольмского суда по спору с "Нафтогазом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. "Газпром" не планирует обжаловать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинским "Нафтогазом", сказал журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли холдинг обжаловать решение суда.

Стокгольмский арбитраж 22 декабря вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" из-за контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный газ и снизил годовой объем закупок по контракту до 5 млрд кубометров, при этот оставив условие take or pay ("бери или плати") для 80% этого объема.

В декабре Медведев говорил, что "Газпром" пока не получил от государственного "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, штраф за просрочку выплаты "Нафтогазом" $2,019 млрд составляют более $600 тыс. в день. С учетом предыдущего решения суда общая сумма, которую "Газпром" должен получить от "Нафтогаза", достигла более $5 млрд, отмечал Медведев.

Спор "Газпрома" и "Нафтогаза"

Действующий контракт о поставках газа на Украину был подписан "Газпромом" и "Нафтогазом" в январе 2009 года и рассчитан до 31 декабря 2019 года. По соглашению между компаниями объем поставок должен был составлять 40 млрд кубометров газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд кубометров ежегодно.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж. Украина хотела в том числе ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия take or pay. "Газпром" же требовал оплатить задолженность за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты. Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования компаний лишь частично. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный газ, однако снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров. При этом условие "бери или плати" сохранилось для 80% этого объема. Это условие начнет действовать только с 2018 года.

Суд также отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ. Так, суд снизил только цену на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года, с $485 до $352 за тыс. кубометров. Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

Украинская сторона заявила, что расчеты с "Газпромом" будут проведены после решения арбитража по транзиту. По нему "Нафтогаз" требует с "Газпрома" $16 млрд. Данное решение суда ожидается 28 февраля 2018 года.