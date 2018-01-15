Производство вин на "Фанагории" в 2017 году сократилось на 14% из-за падения спроса

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей вин в РФ - агропромышленная фирма "Фанагория" - в 2017 году сократила производство вин на 14% из-за снижения объемов закупок, к которым привели изменения законодательства и рост акцизов, сообщили ТАСС в пресс- службе компании.

"В 2017 году на ОАО "АПФ "Фанагория" произведено и разлито 2,18 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (падение 14,1% к 2016 году). Спад в общих объемах розлива и по сегментам был вызван резким снижением производства в начале прошлого года вследствие изменений в законодательстве, увеличения ставки акцизов и, соответственно, уменьшения закупок продукции со стороны системных игроков рынка", - сообщил представитель компании.

Он уточнил, что виноградных вин произведено 1,85 млн дал, шампанских и игристых вин - 236 тыс. дал, коньяков и бренди - 55,4 тыс. дал, винных напитков - 9,8 тыс. дал, виноградной водки (чачи) - 29,3 тыс. дал, бальзамов - 2,6 тыс. дал.

В 2017 году продукция "Фанагории" отправлялась напрямую в 66 регионов страны, при этом около трети всей продукции пришлось на долю Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Главный закупщик - федеральные и региональные торговые сети. Кроме того, около 14 тыс. дал (200 тыс. бутылок) были отправлены на экспорт. "Наиболее системный рынок сбыта налажен с Китаем, были поставки в Армению, а также в магазины duty free аэропорта Шереметьево", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что, несмотря на снижение производства в целом, активно растет производство премиальных выдержанных вин. Кроме того, в 2017 году началось производство вин с защищенным географическим указанием.

По его данным, в 2017 году в виноделие компания вложила 314,6 млн рублей, еще 136,2 млн - в развитие виноградарства. В частности, в минувшем году открыт после реставрации один из самых больших в стране винных подвалов площадью 3 тыс. кв. м (позволяет разместить 5 тыс. бочек для выдержки вин). Сейчас в нем уже находятся более 2200 бочек из французского, американского и кавказского дуба (последние изготовлены на собственной бондарне компании). Кроме бочкового хозяйства, в подвале разместятся ниши для хранения коллекционных вин, дегустационный зал, а в будущем - и производство игристых (шампанских) вин классическим способом.