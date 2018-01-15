Бизнес-омбудсмен проконтролирует дело о вымогательстве скидок в кафе "Мясо&Рыба" в Москве

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов возьмет под личный контроль дело о вымогательстве полицейскими скидочных карт у владельца ресторана "Мясо&Рыба" Сергея Миронова в московском торговом центре "Кунцево Плаза".

"Я возьму под контроль дело московского ресторатора Сергея Миронова. Он официально обратился ко мне за помощью", - сообщил Титов в понедельник ТАСС.

Бизнес-омбудсмен отметил, что аналогичных случаев много, но часто предприниматели идут на поводу у вымогателей или пытаются "спустить на тормозах" ситуацию.

"Официальных обращений мало, люди боятся. И это в корне неправильно! Наоборот, такие факты требуют максимальной публичности", - пояснил он.

Максимальная публичность

Как пояснил ТАСС владелец ресторана "Мясо&Рыба", в деле о вымогательстве скидочных карт он намерен добиться максимальной публичности.

По словам ресторатора, при проверке его органами МВД за нарушение миграционного законодательства были задержаны несколько сотрудников. Их вместе с руководителем отдела кадров забрали в отделение полиции. У части работников было выявлено нарушение правил регистрации, к которому сам работодатель отношения не имел. Там же, непосредственно в ОВД, начальнику отдела кадров было предложено отпустить всех сотрудников без штрафов и санкций в обмен на три дисконтные карты ресторана в 50%. Сейчас по факту вымогательства проводит проверку ГУВД Москвы.

"Я намерен добиться максимальной публичности. Не хочу быть зайцем, который прячется и боится. Люди совершают действия, совершенно противоречащие не только законам, но и здравому смыслу, останавливают работу ресторана, говорят, что хотят. И я буду молчать? Это моя гражданская позиция. Я решил ее выразить, и не дам никому денег, а заставлю делать все правильно", - сказал предприниматель.

Он добавил, что опасается более "жесткой проверки" в дальнейшем.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе столичной полиции, по данному происшествию ведется проверка.

По имеющейся информации, 12 января в полицию поступило сообщение о том, что в торговом центре на Ярцевской улице в заведениях общественного питания работают нелегальные мигранты. В ходе проверки по подозрению в совершении административного правонарушения было выявлено и доставлено 19 иностранцев, работавших в четырех заведениях питания в торговом центре. Все граждане были проверены по базе данных. Семеро из доставленных оказались не поставленными на миграционный учет, в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении.

История, которую Миронов изначально обнародовал в социальной сети, собрала более 10 тыс. перепостов и 15 тыс. лайков российских пользователей.