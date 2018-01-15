Строительство двух малых ГЭС начнется в Карачаево-Черкесии в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Ввод новой малой гидроэлектростанцию на реке Большой Зеленчук, а также начало строительства еще двух малых ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт планируется в 2018 году в Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник глава республики Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в Instagram по итогам встречи с гендиректором ПАО "Русгидро" Николаем Шульгиновым.

"Договорились, что в феврале текущего года мы в КЧР запустим в практическую эксплуатацию новую малую гидроэлектростанцию на реке Большой Зеленчук и дадим официальный старт началу строительства еще двух малых Красногорских ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт", - написал Темрезов.

Сегодня в Москве встретился с генеральным директором компании ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым и его командой. На встрече присутствовал министр имущественных и земельных отношений КЧР Евгений Поляков. Договорились, что в феврале текущего года мы, в Карачаево-Черкесии, запустим в практическую эксплуатацию новую малую гидроэлектростанцию на реке Большой Зеленчук и дадим официальный старт началу строительства еще двух малых Красногорских ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт. Эти проекты стали практическим результатом наших договоренностей с Николаем Григорьевичем в декабре 2016 года, когда мы открывали Зеленчукскую ГЭС ГАЭС - первый в России объект, производящий электроэнергию в круглосуточном режиме. Для нашей республики развитие малой гидроэнергетики – это не только экономически значимые проекты, но, прежде всего – социальные, тк они предусматривают создание новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджет республики. Сейчас, помимо реализации инвестиционных проектов, компания является активным участником социально-экономической жизни региона, участвует в благотворительных программах. В ходе встречи определили разные форматы нашего сотрудничества, в том числе по подготовке молодых кадров. Поблагодарил руководство компании за стабильную работу предприятия, готовность расширять инвестиционную деятельность на территории республики. Мы ценим наши деловые партнерские отношения, которые, я уверен, в будущем будут только крепнуть. #россия #карачаевочеркесия #темрезов #кчр #энергетика #кчр09 Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) Янв 15, 2018 at 7:46 PST

Он отметил, что эти проекты стали практическим результатом договоренностей с руководством Русгидро в декабре 2016 года на открытии Зеленчукской гидроэлектростанции - гидроаккумулирующей электростанции (ГЭС-ГАЭС) - первой в России станции, производящей электроэнергию в круглосуточном режиме.

"Для нашей республики развитие малой гидроэнергетики - это не только экономически значимые проекты, но прежде всего социальные, так как они предусматривают создание новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджет республики. Сейчас, помимо реализации инвестиционных проектов, компания является активным участником социально-экономической жизни региона, участвует в благотворительных программах", - добавил Темрезов.

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС была запущена 23 декабря 2016 года. Установленная мощность станции составляет в турбинном режиме 140 МВт, в насосном режиме - 160 МВт. Ранее сообщалось, что среднемноголетняя выработка электроэнергии будет достигать 162 млн кВтч. Объем инвестиций ПАО "Русгидро" в проект составил 11,8 млрд рублей.