РФПИ остается акционером "Полюса"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает оставаться акционером "Полюса" и видит потенциал для дальнейшего роста компании, сообщается в пресс-релизе РФПИ по поводу расторжения сделки между "Полюс" и Fosun.

"РФПИ и его партнеры продолжают оставаться акционерами компании. Инвестиция фонда в "Полюс" демонстрирует двузначную доходность с момента SPO и имеет потенциал для дальнейшего роста", - говорится в сообщении РФПИ.

В фонде также отметили, что РФПИ в 2017 году рассматривал две возможности инвестиций в "Полюс" - совместно с Fosun, а также в ходе SPO.

Ранее стало известно, что материнская структура золотодобывающей компания "Полюс" - Polyus Gold International Limited (PGIL) - отказалась от продажи 10% золотодобытчика консорциуму инвесторов во главе с китайской Fosun. В "Полюсе" уточнили, что PGIL предложила прекратить действие соглашения о сделке после того, как его предварительные условия не были выполнены.

PGIL заключила соглашение с Fosun о продаже 10% акций золотодобытчика в мае 2017 года. Сумма сделки должна была составить 887 млн долларов. Предполагалось, что Российский фонд прямых инвестиций в рамках сделки получит миноритарный пакет по той же цене.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России, входит в десятку ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи. Запасы золота "Полюса" - одни из крупнейших в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 65,8 млн унций). Компанию контролируют фонд Suleyman Kerimov Foundation, учрежденный Сулейманом Керимовым, а также сын сенатора Саид Керимов.