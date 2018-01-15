Ингушетия прорабатывает с инвесторами проекты по созданию солнечных станций

МАГАС, 15 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии ведут переговоры с российскими инвесторами по созданию солнечных станций на территории республики. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр экономического развития региона Умалат Торшхоев в кулуарах проходившей в Магасе конференции, посвященной экономическому развитию республики.

Подобный проект может стать первым для республики. Руководитель министерства отметил, что в ближайшее время в Москве состоится встреча с потенциальными инвесторами, в ходе которой будут обговариваться условия реализации проекта.

"Им нужна территория, нужна рядом своя коммуникация. Им нужны гарантии, что они определенный период времени сами будут продавать электричество в регионе", - пояснил собеседник агентства.

Создание солнечных станций очень востребовано в настоящее время, отметил министр. "Им (солнечным станциям - прим. ТАСС) не нужно круглый год солнце, они работают на основе светлых дней", - пояснил он. Торшхоев также отметил, что если с инвесторами будут достигнуты договоренности по всем пунктам, то, возможно, соглашение будет подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года.

Глава министерства подчеркнул, что создание солнечных станций наряду со строительством крупных подстанций позволит снизить в регионе цены на энергоресурсы, доля которых значительна в себестоимости продукции. "У нас 70% себестоимости помидоров и огурцов в теплицах зависит от электричества", - пояснил он.

Так, по словам Торшхоева, ряд инвесторов испытывают сложности в реализации инвестпроектов в виду высокой цены на электричество в республике, что делает Ингушетию неконкурентоспособной по сравнению с другими регионами.