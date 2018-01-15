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Финская компания отказалась поставить генераторы крымской судоверфи из-за санкций

Экономика и бизнес
15 января, 20:59 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, января. /ТАСС

Из-за этого судоверфь в Керчи вынуждена сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна

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© Марина Лысцева/ТАСC

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Финская машиностроительная компания "Вяртсиля" отказалась поставлять дизельные генераторы в Крым из-за санкций ЕС.

Эту информацию подтвердили в понедельник ТАСС в компании.

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Ранее информационное агентство РБК сообщило, что "Вяртсиля" из-за санкций отказалась поставлять генераторы керченской судоверфи "Залив". Заводу из-за этого пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд руб. О том, насколько поменялся срок, не сообщается. Изначально судно должно было быть сдано в эксплуатацию в 2018 году.

"Мы тщательно изучили эту ситуацию. Но приняли решение, что должны действовать в соответствии с правилами (предусмотренными санкциями)", - сказала представитель финской компании. По ее словам, поставка "не соответствовала бы действующему санкционному режиму ЕС".

"К сожалению, в данном случае мы не можем поставить оборудование для этого проекта", - отметили в "Вяртсиля". В то же время там добавили, что у компании "длительная история отношений с российскими партнерами" и она "стремится продолжить сотрудничество также и в будущем в соответствии с законодательными рамками".

"Вяртсиля" производит машинное и прочее оборудование для электростанций, работающих на газе, нефти и другом сырье. Компания была основана в 1834 году, ее штаб-квартира находится в Хельсинки. У компании есть также несколько офисов в России.

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