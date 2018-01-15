Финская компания отказалась поставить генераторы крымской судоверфи из-за санкций

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Финская машиностроительная компания "Вяртсиля" отказалась поставлять дизельные генераторы в Крым из-за санкций ЕС.

Эту информацию подтвердили в понедельник ТАСС в компании.

Ранее информационное агентство РБК сообщило, что "Вяртсиля" из-за санкций отказалась поставлять генераторы керченской судоверфи "Залив". Заводу из-за этого пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд руб. О том, насколько поменялся срок, не сообщается. Изначально судно должно было быть сдано в эксплуатацию в 2018 году.

"Мы тщательно изучили эту ситуацию. Но приняли решение, что должны действовать в соответствии с правилами (предусмотренными санкциями)", - сказала представитель финской компании. По ее словам, поставка "не соответствовала бы действующему санкционному режиму ЕС".

"К сожалению, в данном случае мы не можем поставить оборудование для этого проекта", - отметили в "Вяртсиля". В то же время там добавили, что у компании "длительная история отношений с российскими партнерами" и она "стремится продолжить сотрудничество также и в будущем в соответствии с законодательными рамками".

"Вяртсиля" производит машинное и прочее оборудование для электростанций, работающих на газе, нефти и другом сырье. Компания была основана в 1834 году, ее штаб-квартира находится в Хельсинки. У компании есть также несколько офисов в России.