Вологодская область увеличит выпуск льноволокна в два раза до 2020 года

ВОЛОГДА, 15 января. /ТАСС/. Правительство Вологодской области планирует увеличить посевы под лен вдвое - до 10 тыс. га, а объемы производства льноволокна - с 2-3 тыс. тонн до 5 тыс. тонн до 2020 года в ходе реализации отраслевой программы. Ее планируется подготовить и представить Минсельхозу России до марта 2018 года, заявил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В ходе работы делегации мы договорились о развитии агропромышленного комплекса, прежде всего, о развитии льняного кластера - от производства сырья до льняных тканей. Договорились о разработке государственной программы по развитию льноводства до 2025 года. До 1 марта мы должны представить эту программу Министерству сельского хозяйства РФ, защитить ее и получить определенные гарантии и меры государственной поддержки, федеральные и региональные, чтобы сделать Вологодскую область льняной столицей России", - сказал в понедельник Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве по итогам работы в регионе делегации Минсельхоза под руководством первого замминистра Джамбулата Хатуова.

По его словам, достигнута договоренность о возрождении бренда региона "Вологодский текстиль". "Вся эта цепочка - от поля до прилавка - должна быть создана в сжатые сроки", - сказал руководитель региона.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России изучал опыт Вологодской области для создания стратегической программы развития льноводства и кратного увеличения объемов производства льна. В программе планируется предусмотреть возмещение затрат на приобретение техники, оборудования, строительства и реконструкции производственных объектов в размере до 80%.

Вологодская область занимает на сегодня второе место в России по посевам льна-долгунца (5,3 тыс. га, или 12% от общей площади по стране). На сегодня лен выращивают 14 хозяйства в девяти муниципалитетах. Их продукция поставляется в Удмуртию, Ивановскую и Ярославскую области. В 2015 году вологодские льнозаводы получили и реализовали порядка 1,5 тыс. тонн льноволокна, в 2016 году - 1,8 тыс. тонн. В 2017 году аграрии планировали получить 4 тыс. тонн льноволокна, но из-за холодного и сырого лета значительная часть посевов погибла.