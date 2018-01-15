Аэропорт Кирова в 2018 году увеличит число рейсов за счет привлечения трех компаний

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Аэропорт "Победилово" в Кирове в этом году увеличит сеть маршрутов и количество рейсов за счет привлечения перевозчиков UTair, "Ямал" и "Сибирь", с которыми уже начаты переговоры. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Кировской области.

"В настоящее время аэропорт сотрудничает с семью авиакомпаниями, сейчас ведем переговоры по привлечению авиакомпаний "S7", Utair, "Ямал" и других", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Васильева, поручившего правительству области "увеличить сеть маршрутов и количество рейсов в 2018 году".

В общей сложности из воздушной гавани выполняются рейсы по десяти направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Симферополь, Сочи, Анапа (последние три в летний период, - прим. ТАСС). Регион имеет поддержку из федерального бюджета на осуществление рейсов в Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Уфу, Пермь и Самару.

"Министерство транспорта Кировской области продолжит работу по включению рейса по маршруту Киров - Казань - Киров в перечень субсидируемых. Также достигнута договоренность об увеличении частоты рейсов по маршруту Киров - Нарьян-Мар - Киров в летний период 2018 года: к рейсам по воскресеньям добавятся рейсы по средам. Данный рейс субсидируется из средств федерального бюджета и софинансируется Ненецким автономным округом", - отметили в пресс-службе.

Также, по данным правительства, будет продолжена реализация государственной программы обеспечения доступности перелетов в Симферополь (Крым) и обратно.

В 2017 году аэропорт обслужил более 2 тыс. взлетно-посадочных операций, пассажиропоток составил 166,2 тыс. человек. Увеличено количество рейсов, выполняемых воздушными судами вместимостью более 50 пассажиров на 21%.