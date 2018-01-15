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Экономист: инфляция в Венесуэле в 2018 году может достичь 15000%

Экономика и бизнес
15 января, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Согласно обнародованным в этом месяце данным комитета по финансам Национальной ассамблеи, по итогам 2017 года инфляция превысила 2600%

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ТАСС, 15 января. Экономическая ситуация в Венесуэле в 2018 году будет крайне сложной, а стремительный рост цен продолжится. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телеканалу Globovision главный экономист инвестиционного банка Torino Capital Франсиско Родригес.

"Инфляция в наступившем году может находиться в диапазоне от 10000% до 15000%, - сказал Родригес. - Если она не остановится, то причинит венесуэльской экономике гораздо больший ущерб, чем уже нанесла до настоящего времени, 2018 год будет хуже, чем 2017 год". Согласно обнародованным ранее в этом месяце данным комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), по итогам 2017 года инфляция в Венесуэле превысила 2600%.

В 2017 году правительство во главе с президентом Николасом Мадуро пять раз повышало минимальную зарплату. С 1 января текущего года она вновь была увеличена со 177,5 тыс. до 248,5 тыс. боливаров. Согласно установленному государством курсу, 1 доллар стоит 10 боливаров, однако на черном рынке за доллар просят более 111 тыс. боливаров.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. В Международном валютном фонде полагают, что в 2018 году рост потребительских цен в стране составит 2349,3%.

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