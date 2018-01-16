Медведев выступит на Гайдаровском форуме и встретится с экспертами

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в Гайдаровском форуме, который начинает свою работу во вторник в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Как сообщили в пресс-службе кабмина, глава правительства выступит на пленарной дискуссии, а также встретится с представителями экспертного сообщества.

В работе конференции примут участие первый зампред правительства Игорь Шувалов и министры - экономического развития Максим Орешкин, финансов Антон Силуанов, образования и науки Ольга Васильева, по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, промышленности и торговли Денис Мантуров, связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, здравоохранения Вероника Скворцова, по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов.

Среди участников форума - руководители и врио глав регионов, ведущие российские и международные эксперты, представители бизнес-сообщества.

Новые приоритеты

Девятый Гайдаровский форум станет рекордным по количеству участников, собрав 15,4 тыс. человек. По данным организаторов, это почти в полтора раза больше, чем год назад. Как заявил ранее на пресс-конференции в ТАСС ректор РАНХиГС Владимир Мау, нынешний форум будет отличаться от предыдущих, поскольку приоритетами повестки дня становятся не только экономические проблемы, но и вопросы социально-гуманитарной и общественной повестки дня, в том числе проблемы развития образования и здравоохранения.

Планируется, что на сессиях и дискуссионных площадках форума выступят 650 спикеров, в том числе 120 иностранных. При этом, по оценке организаторов, количество иностранных докладчиков увеличилось на 30 человек по сравнению с прошлым годом.

Как заявил Мау, в этом году было решено отойти от традиционных, так называемых "давосских панелей", когда пять-шесть ключевых спикеров обсуждают какую-то основную тему. "У нас будет целая серия мероприятий, построенных вокруг докладов. И вокруг них будет строиться обсуждение", - сказал ректор РАНХиГС.

Среди тем ключевых докладов Мау выделил проблемы государственного управления и подготовки кадров для него, эффективность бюджетной политики, стратегию развития образования, налоговую политику, проблемы старения в развитых странах, а также вопрос о том, останется ли социальная политика приоритетом в России.

Центральные банки и криптовалюты

Одна из сессий Гайдаровского форума будет посвящена деятельности центральных банков в условиях развития рынка криптовалют.

"Мы предложили пообсуждать тему "Центробанки без валют". Тренд появления криптовалют наверняка будет продолжаться. И мы должны понимать, что, скажем, биткоин отличается от будущих криптовалют так же, как самолет братьев Райт от современного Boeing. Тем не менее, если идея частных денег восторжествует, то мы получим ситуацию, когда центральные банки будут, но валюту они выпускать не будут", - отмечает глава РАНХиГС.

По словам Мау, в дискуссии примут участие первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, председатель правления JP Morgan Chase International Якоб Френкель, председатель Банка Испании Луис Мария Линде де Кастро и председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен.

Регионы и инновации

Как планируется, в ходе обсуждения приоритетных проблем значительно усилится значение регионов, а в работе форума примут участие большое количество глав субъектов РФ.

"На форуме будет представлен Рейтинг инновационных регионов России, который выходит с 2012 года. Там есть неожиданные как падения, так и рост. И вот объяснения, почему это произошло, как раз будут в первый день Гайдаровского форума, когда составители рейтинга с оппонентами со стороны субъектов будут рассказывать, почему тот или иной регион занял такую позицию в рейтинге", - заявил исполнительный директор Гайдаровского форума, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Кроме того, по его словам, на форуме будет представлен Национальный доклад по развитию высокотехнологичного бизнеса в регионах России.

Трианонский диалог: город будущего и сотрудничество в сфере образования

В мае 2017 года в Версале, в ходе переговоров президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, была достигнута договоренность о создании новой площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ - форума "Трианонский диалог".

Программа Гайдаровского форума предусматривает проведение двух сессий в рамках "Трианонского диалога". Одна из них будет посвящена "Городу будущего": социальным, экономическим, транспортным, этнополитическим и природоохранным аспектам жизни современных мегаполисов и небольших городов.

Другая тема дискуссии - развитие российско-французского сотрудничества в области образования: стратегии укрепления позиций российских и французских вузов в международном образовательном пространстве, роль университетов во взаимодействии гражданских обществ, новые форматы сотрудничества в условиях глобализации образования.

Будущее налоговой системы

По словам Мау, в программе форума запланирована экспертная дискуссия "Налоговая система России: образ будущего", на которой с ключевым докладом выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В дискуссии, как ожидается, примут участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Мау не исключил, что в ходе обсуждения могут быть затронуты вопросы необходимости корректировки налоговой системы. Ранее газета "Ведомости", а затем РБК сообщили об обсуждении в правительстве возможности повышения НДФЛ до 15%. Ставка подоходного налога может быть повышена для граждан с высокими зарплатами - от 7 до 10 млн рублей в год.

При этом сам Мау выступил против изменения налоговой системы. "У нас сложившаяся налоговая система, которую в выборе "совершенствовать или сохранять" - сохранять лучше, чем совершенствовать", - сказал ректор РАНХиГС.