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WSJ: глава Fiat Chrysler опроверг данные о планах продать группу по частям китайцам

Экономика и бизнес
16 января, 2:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, января. /ТАСС

По словам Серджо Маркионне, переговоры о слиянии закончились три года назад, и это уже стало частью истории

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НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Главный управляющий Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджо Маркионне заявил в понедельник, что не собирается продавать китайским концернам марку Jeep или разделять американо-итальянский автогигант. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

"У нас нет намерения разделять ее [группу] на части и продавать их китайцам или другим потенциальным покупателям", - приводит издание слова Маркионне, участвующего в работе Международного автосалона в Детройте (штат Мичиган). "Переговоры о слиянии закончились. Это было три года назад и стало уже частью истории", - добавил он.

В августе прошлого года WSJ информировала о планах китайской автомобилестроительной компании Great Wall Motor приобрести марку Jeep. В Great Wall Motor заявили газете, что рассчитывают заключить сделку и останавливаться на этом пути не собираются. Американо-итальянский гигант продает свою продукцию в КНР через совместное предприятие с производителем GAC Group из Гуаньчжоу. Схожие сведения поступали и о марках Alfa Romeo и Maserati.

Основанная в 1910 году в Милане автомобильная марка Alfa Romeo, стоявшая у истоков итальянского автомобилестроения, принадлежала государству с 1933 по 1986 года, когда была продана группе Fiat. Maserati, основанная в Болонье в 1914 году, перешла под контроль Fiat в 1993 году и потом вновь вернулась туда в 2005 году после периода пребывания в группе Ferrari.

В свою очередь Fiat претерпел значительные преобразования, фактически перестав быть итальянской автомобильной компанией после слияния с американской Chrysler в 2014 году. Маркионне остался главным управляющим новой группы, которая перенесла штаб-квартиры в Амстердам и Лондон, оставшись на Миланской бирже.

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