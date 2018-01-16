Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": новый ГОСТ для водки может вступить в силу в 2019 году

Экономика и бизнес
16 января, 3:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Продукт, произведенный по новому стандарту, должен иметь крепость 40% и представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Росстандарт разработал новый ГОСТ для водки повышенного качества, который может вступить в силу в 2019 году. Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

Рабочее название ГОСТа - "Российское качество. Классическая водка. Технические условия". Как сообщают "Известия", работа над документом ведется с 2015 года, когда по распоряжению правительства была начата разработка стандартов повышенного качества для водки и коньяка. ГОСТ "Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия" вступил в силу 1 января 2017 года.

"В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков", - сказали изданию в Росстандарте. В то же время слова "классическая водка" могут по-прежнему использоваться производителями, даже если они не будут соблюдать новый ГОСТ, отмечает газета.

Согласно данным правилам, напиток должен иметь крепость 40%, в то время как содержание алкоголя в обычной водке может разниться от 37,5 до 56%. Продукт, произведенный по новому стандарту, должен представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом и характерным ароматом, сообщают "Известия". В качестве сырья может использоваться пшеница или рожь, выращенные без пестицидов, а также смягченная вода, добытая из скважин.

"Все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации" , цитирует газета документ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография политического деятеля Виктора Анпилова
2
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
3
Меры безопасности могут усилить в школах после расследования ЧП в Перми
4
Главные песни Долорес ОʼРиордан и The Cranberries
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
7
Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 15 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама