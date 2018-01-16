"Известия": новый ГОСТ для водки может вступить в силу в 2019 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Росстандарт разработал новый ГОСТ для водки повышенного качества, который может вступить в силу в 2019 году. Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

Рабочее название ГОСТа - "Российское качество. Классическая водка. Технические условия". Как сообщают "Известия", работа над документом ведется с 2015 года, когда по распоряжению правительства была начата разработка стандартов повышенного качества для водки и коньяка. ГОСТ "Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия" вступил в силу 1 января 2017 года.

"В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков", - сказали изданию в Росстандарте. В то же время слова "классическая водка" могут по-прежнему использоваться производителями, даже если они не будут соблюдать новый ГОСТ, отмечает газета.

Согласно данным правилам, напиток должен иметь крепость 40%, в то время как содержание алкоголя в обычной водке может разниться от 37,5 до 56%. Продукт, произведенный по новому стандарту, должен представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом и характерным ароматом, сообщают "Известия". В качестве сырья может использоваться пшеница или рожь, выращенные без пестицидов, а также смягченная вода, добытая из скважин.

"Все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации" , цитирует газета документ.