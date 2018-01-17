Что такое евробонды и как они помогут вернуть капитал в Россию

Они опасаются расширения американских санкций. Дело в том, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Он предполагает, что к февралю 2018 года минфин, Госдепартамент и другие госструктуры должны будут представить Конгрессу сведения о российских бизнесменах, тесно связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. К попавшим в этот список могут быть применены новые санкции. К примеру, счета таких предпринимателей в зарубежных банках могут быть заморожены.

Тогда крупные бизнесмены предложили российским властям выпустить валютные облигации, чтобы создать благоприятные условия возвращения денег состоятельных граждан в страну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники 5 декабря 2017 года.

На встрече с представителями крупного бизнеса 21 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в РФ.

Президент напомнил, что на прошлом таком мероприятии в сентябре предприниматели "попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и в качестве инструмента предложили использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте".

Для страны возврат капитала также выгоден: по словам экспертов, эти деньги могут стать для государства альтернативным инструментом финансирования, если новые санкции США запретят иностранным инвесторам покупать суверенные бонды России.