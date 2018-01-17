Что такое евробонды и как они помогут вернуть капитал в Россию

Минэкономразвития, Минфин и ЦБ РФ по поручению президента Владимира Путина разработали порядок приобретения евробондов состоятельными россиянами, готовыми перевести часть денег в Россию.
Минфин РФ планирует выпустить суверенные евробонды на $3 млрд. "Будем выпускать обычные евробонды, будем использовать российскую инфраструктуру — это российские банки и НРД [Национальный расчетный депозитарий], который будет учитывать все обязательства по облигациям", — сказал министр финансов Антон Силуанов.
Приобретая эти ценные бумаги, бизнесмены смогут вернуть средства в Россию. Предполагается, что евробонды будут иметь доходность выше банковской, а их держатели смогут сохранить анонимность.
Они опасаются расширения американских санкций. Дело в том, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Он предполагает, что к февралю 2018 года минфин, Госдепартамент и другие госструктуры должны будут представить Конгрессу сведения о российских бизнесменах, тесно связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. К попавшим в этот список могут быть применены новые санкции. К примеру, счета таких предпринимателей в зарубежных банках могут быть заморожены.
Тогда крупные бизнесмены предложили российским властям выпустить валютные облигации, чтобы создать благоприятные условия возвращения денег состоятельных граждан в страну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники 5 декабря 2017 года.
На встрече с представителями крупного бизнеса 21 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в РФ.
Президент напомнил, что на прошлом таком мероприятии в сентябре предприниматели "попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и в качестве инструмента предложили использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте".
Для страны возврат капитала также выгоден: по словам экспертов, эти деньги могут стать для государства альтернативным инструментом финансирования, если новые санкции США запретят иностранным инвесторам покупать суверенные бонды России.
Анонимность при покупке евробондов должна обеспечить состоятельным россиянам защиту от западных санкций. Если покупка облигаций будет учтена, например, в Euroclear или Clearstream (это международные клиринговые системы, содержащие информацию о приобретении ценных бумаг), то эти сведения получит минфин США. А он, руководствуясь решением о санкциях, потребует заблокировать счета покупателя.
Технически анонимность инвесторов для западной финансовой системы будет обеспечена за счет российских банков и НРД, рассказал Антон Силуанов.
Для этого бизнесменам нужно открыть валютный счет в российском банке, и кредитная организация будет взаимодействовать с НРД напрямую, минуя международные клиринговые системы, сказал министр. Все расчеты в долларах внутри России между российским банком и НРД осуществляются "в закольцованном пространстве, не выходя за пределы РФ", американские банки-корреспонденты не участвуют в таких расчетах и не знают детали операции, пояснил он.
Спрос "в три раза превышает предложение", сказал Антон Силуанов. По словам чиновника, российские предприниматели могут вложить в них "от миллиарда долларов и выше".
В случае высокого спроса со стороны инвесторов, чиновник не исключал возможности увеличения выпуска евробондов.
Минфин уже направил инвесторам документацию по новым евробондам, пишет РБК со ссылкой на источники. Ведомство предложило покупателям евробондов только льготы по НДФЛ от валютной переоценки.
Дело в том, что евробонды для возврата капитала в Россию планируется освободить от налоговых выплат на сумму курсовой разницы. Это доход, возникающий при разнице в рублевой стоимости бумаги на момент ее покупки и продажи, заявил ТАСС замминистра финансов Илья Трунин.
"Будет налоговая льгота на сумму курсовой разницы. Доход состоит из двух частей — курсовая разница и разница в цене, причем по разным видам бумаг у нас по-разному. Предлагается их [евробонды для возврата капитала] приравнять к тем видам бумаг, где курсовая разница не облагается. То есть если купил за $100 и продал за $100, не смотря на то, какой курс доллара, прибыль не возникает", — сказал Трунин.
Мария Селиванова