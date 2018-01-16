Спиртзаводы в Северной Осетии готовы выпускать биотопливо

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 января. /ТАСС/. Около десятка заводов по производству спирта в Северной Осетии готовы перепрофилироваться для выпуска биоэтанола — спиртового топлива для добавки к бензину, которое получают из растительного сырья, сообщил ТАСС руководитель республиканского управления по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Батраз Хидиров.

Развернуть Батраз Хидиров © Антон Новодережкин/ТАСС Батраз Хидиров © Антон Новодережкин/ТАСС

"Биоэтанол может использоваться в качестве добавки в бензин, значительно снижающей количество вредных автомобильных выхлопов. Сейчас лидерами по производству биоэтанола являются США и Бразилия, спрос на него растет во всем мире. У нас есть огромные, оснащенные передовыми технологиями заводы, в которые были вложены миллиарды рублей и которые могут стать готовой базой для развития этой отрасли в России", — сказал Хидиров.

По его словам, переход на новый вид продукции позволит перезапустить предприятия, несколько лет простаивающие из-за отсутствия лицензий на выпуск алкоголя. Опыт производства биоэтанола в республике уже есть, однако для полноценного развития новой отрасли необходимо принять соответствующий федеральный закон.

​Топливо вместо алкоголя

В настоящее время большинство спиртзаводов в Северной Осетии простаивают. "В республике находятся 25 предприятий по производству алкоголя, однако реально работают лишь единицы — остальные испытывают проблемы с получением лицензий Росалкогольрегулирования", — сказал Хидиров.

По его словам, отказы в выдаче лицензий предприятия получают по разным причинам, иногда достаточно формальным. Однако одновременно запустить все спиртзаводы Северной Осетии сейчас невозможно и по другой причине. "Если все они получат лицензии и начнут работать, будет перепроизводство — общие мощности наших спиртзаводов почти в 1,5 раза превышают потребности страны в спирте", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что бурное развитие алкогольная отрасль в республике получила в том числе благодаря местной воде из подземных источников, не требующей дополнительной очистки. В 1990-е спиртзаводы открывались здесь один за другим — до тех пор, пока государство не начало жестко регулировать производство алкоголя. Сегодня простаивающие производства может спасти перевод на выпуск нового вида продукции — биоэтанола, считает представитель ведомства.

"Не грандиозные" вложения

К перепрофилированию производства для выпуска биоэтанола уже готовы около десятка спиртзаводов Северной Осетии, в том числе, в частности, ООО "Фаюр-Союз" в Беслане. Предприятие простаивает с 2010 года, однако, по словам его технического директора Алана Албегова, все производственные мощности поддерживаются в рабочем состоянии.

"Руководство оплачивает работу основных специалистов, которые поддерживают техническое состояние завода в нормальном состоянии. И сегодня это абсолютно современное предприятие с новым оборудованием, представленное ведущими мировыми производителями — на момент запуска завода в 1999 году здесь были закуплены производственные процессоры последнего поколения, пневматика, высокоточные хроматографы. Все это готово к работе, на данный момент предприятие готово выпускать 14 тыс. декалитров спирта в сутки", — пояснил Албегов.

По словам главного технолога предприятия Залины Джигкаевой, перевод завода на производство биоэтанола потребует дополнительных инвестиций, однако по сравнению с уже сделанными вложениями в оснащение предприятия они "будут не грандиозными". "Нужно будет ставить дополнительные колонны абсолютизации (спирта), все остальное у нас есть", — уточнила Джигкаева.

Она также отметила, что запуск производства биоэтанола приведет к развитию глубокой переработки зерна и позволит предприятию выпускать дополнительные виды продукции.

Развернуть В лаборатории спиртового завода ООО "Фаюр-Союз" © Антон Новодережкин/ТАСС В лаборатории спиртового завода ООО "Фаюр-Союз" © Антон Новодережкин/ТАСС

Первым в Северной Осетии производство нового вида продукции наладило владикавказское ООО "Миранда". По словам Хидирова, предприятие, изначально запущенное как спиртзавод, начало выпускать биотопливо в 2012 году.

"Это единственный завод в стране, который был запущен в рамках пилотного проекта, когда была разработана "дорожная карта" по внедрению биоэтанола в РФ. Сейчас "Миранда" — предприятие по глубокой переработке зерна, здесь могут выпускать крахмал, глютен, глюкозные сиропы, патоку", — пояснил Хидиров.

Биотопливу нужен "зеленый свет"

Однако лицензия на выпуск биоэтанола у завода закончилась в сентябре 2017 года, и пока предприятие не спешит ее продлевать, надеясь на принятие отдельного федерального закона, который будет регулировать производство биотоплива как отдельного вида продукции. "Сейчас все перспективы связаны с законопроектом о биоэтаноле, который введет правовые основы производства и оборота биотоплива" — прим. ТАСС)", — сказал ТАСС генеральный директор ООО "Миранда" Заурбек Багаев.

По его словам, отсутствие законодательного регулирования создает сложности не только с лицензированием, но и с отгрузкой продукции на экспорт. "Продавать биоэтанол за пределы РФ можно только портовыми партиями, танкерами. А пока нет закона, нет и инфраструктуры — специально выделенных вагонов, портовых терминалов и так далее. Сегодня РЖД может предоставлять нам только вагоны для спирта, которое в несколько разы дороже тех, которые используются для перевозки топлива", — пояснил Багаев.

Руководитель предприятия утверждает, что завод готов возобновить производство биоэтанола в любой момент, при этом полностью отказавшись от выпуска пищевого спирта.

"Мы готовы хоть перед телекамерой срезать лишние колонны (колонны очистки, используемые при производстве пищевого спирта — прим. ТАСС). У нас готовы все регламенты, все нормативные документы для перехода на биоэтанольное производство. Завод готов принять на работу 300-400 человек и обеспечить занятость огромное количество людей дополнительно — фермеров, сельское хозяйство. И мы готовы развиваться, осваивая новые направления глубокой переработки зерна", — рассказал Багаев.