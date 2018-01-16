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Медведев видит риск "технологического занавеса" между развитыми странами и остальным миром

Экономика и бизнес
16 января, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

По словам премьер-министра, технологический прогресс меняет современный мир быстрее, чем раньше, и Россия должна не ждать этих изменений, а менять мир сама

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Неравномерность технологического прогресса в мире создает риск закрепления "технологического занавеса" между развитыми и остальными странами. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.

"К вызовам [в сфере технологического прогресса] я бы добавил риск закрепления "технологического занавеса" - барьера между развитыми странами, которые владеют не только новыми технологиями, но и возможностью их совершенствовать, и теми, кто таких возможностей не имеет", - сказал Медведев.

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Кроме того, по его словам, прогресс технологий создаст в том числе и риски роста неравенства. "Причем речь идет не только о неравенстве в доходах людей, но и о неравномерности территориального развития. Скорость технологических изменений в мегаполисах, в крупных городах может усиливать их отрыв от малых городов, сельской местности. И наша задача - обеспечить все условия для нормальной жизни и развития людей вне зависимости от места проживания", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что власти РФ сосредоточили работу на реализации программы "Цифровая экономика". "И [мы] будем создавать все условия для трансформации отдельных отраслей, а также конкретных бизнесов и компаний", - сказал премьер.

По словам Медведева, технологический прогресс меняет современный мир быстрее, чем раньше, и Россия должна не ждать этих изменений, а менять мир сама. Он отметил, что "много в человеческой истории было сделано благодаря нестандартным и, на первый взгляд, фантастическим идеям - именно они задавали новые ориентиры технологического развития и постепенно меняли систему общественных ценностей".

"Сегодня эти процессы, как я уже сказал, идут значительно быстрее. Правила, которые будут действовать в новом мире, сейчас только создаются. И мы в нашей стране понимаем, что мы не должны просто реагировать на обстоятельства, мы должны создавать их сами. Не ждать, когда поменяется мир, а менять его самим", - заявил премьер-министр.

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