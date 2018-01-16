МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия не планирует выходить из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, несмотря на текущую высокую цену на этот ресурс выше $70 за баррель. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мы, в первую очередь, смотрим на баланс спроса и предложения. Цены для нас не главный фактор [для решения о выходе из сделки]", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он нужным выход из соглашения в связи с текущей ценой нефти.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке. Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки).

Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалась: сначала - до конца марта 2018 года, а затем - до конца 2018 года. Ее цель - убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн баррелей.

Прогноз Минэнерго

Пока Минэнерго сохраняет прогноз стоимости нефти в $50-60 за баррель на 2018 год, сообщил Новак.

По его словам, прогноз может быть изменен по результатам предстоящей встречи министров ОПЕК+ в Омане.

"Надо смотреть. Как раз в Омане встретимся, будем обсуждать текущую ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности пересмотра прогноза.

Седьмое заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств (Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России) пройдет 21 января в столице Омана - Маскате.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.