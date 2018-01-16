МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Центра европейской политики Херманом Ван Ромпеем. Она прошла на полях Гайдаровского форума в Москве.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторами являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Девятый Гайдаровский форум стал рекордным по количеству участников, собрав 15,4 тыс. человек. По данным организаторов, это почти в полтора раза больше, чем год назад

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.