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Количество машин на платных дорогах "Автодора" в 2017 году выросло на 30%

Экономика и бизнес
16 января, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 16 января./ТАСС

Отмечается, что в среднем суточная интенсивность движения по платным участкам магистралей по сравнению с 2016 годом увеличилась на 80 тыс. автомобилей

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МОСКВА, 16 января./ТАСС/. Количество транспортных средств, которые проехали в 2017 году по платным участкам дорог государственной компании "Автодор", составило 91 млн. Это на 30% выше показателя по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба "Автодора".

"Все больше автомобилистов выбирают платные дороги, находящиеся в ведении государственной компании "Автодор". В 2017 году 91 млн транспортных средств проехали по платным участкам "Автодора". Это на 21 млн больше, чем в 2016 году", - говорится в сообщении компании.

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В среднем суточная интенсивность движения по платным участкам автомагистралей компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла на 80 тыс. автомобилей, ежедневно по ним в среднем проходило более 286 тыс. машин. "Автодор" поясняет, что интенсивность увеличивалась как на действующих участках, так и за счет ввода новых.

В 2017 году компания завершила строительство и открыла движение по новым участкам. Так, в ноябре 2017 года был открыт режим платной эксплуатации на участке км 1091-1119 трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, в декабре открыты участки км 174-194 дороги М-3 "Украина" в Калужской области, обход Торжка в Тверской области на км 208-258 автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Фактический ввод составил 147 километров. Всего же на сегодняшний день в эксплуатации государственной компании находится 816 км платных участков.

Все эти дороги имеют первую техническую категорию, которая предусматривает расчетную скорость движения до 150 км/ч, многополосное движение, транспортные развязки в разных уровнях, современное освещение, применение эффективных конструкций и инновационных материалов при устройстве дороги. Отмечается, что все это в комплексе обеспечивает и безопасность движения. По статистике, аварийность на платных участках за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась более чем на 12%, травматизм с тяжелыми последствиями - на 15%.

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