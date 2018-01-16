Губернатор Вологодской области: весь налог на прибыль должен быть передан регионам

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Регионы должны получать 100% налога на прибыль, это позволит сделать их бюджеты самодостаточными и минимизировать межбюджетные трансферты, считает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Нам необходимо передать те налоговые полномочия, которые позволят нам формировать собственный бюджет без помощи федерального бюджета. Конечно, нам необходимо передать 100% налога на прибыль, тогда мы сбалансируем наши бюджеты", - сказал Кувшинников журналистам в ходе Гайдаровского форума в Москве.

Как необходимые регионам он упомянул и "акцизы на нефтепродукты, которые формируют региональные бюджеты".

Кувшинников отметил, что "полностью согласен с тем тезисом, что бюджеты регионов должны быть самодостаточны, и межбюджетные трансферты, которые предоставляются Министерством финансов РФ, должны быть минимизированы".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года. Организаторами форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС является генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.