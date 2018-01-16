Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор временно ограничил ввоз животных и мяса из ЮАР

Экономика и бизнес
16 января, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Решение принято из-за возникновения в стране очага высокопатогенного гриппа птиц и нестабильной ситуации по блютангу и африканской чуме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россельхонадзор ввел 16 января временные ограничения на ввоз ряда животных и мясной продукции из ЮАР. Об этом сообщило ведомство.

Такое решение принято в связи с возникновением в стране очага высокопатогенного гриппа птиц, а также нестабильной эпизоотической ситуацией по блютангу (вирусная инфекция), африканской чуме лошадей и африканской чуме свиней, указали в Россельхонадзоре.

К ввозу в РФ из ЮАР запрещены живая птица, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащая в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц. Также запрещен ввоз лошадей, диких и домашних свиней и других, добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Состояние пострадавшей в Перми учительницы улучшилось
4
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР и необходимости эвакуации
7
Представление предвыборной программы Павла Грудинина. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама