Россельхознадзор временно ограничил ввоз животных и мяса из ЮАР

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россельхонадзор ввел 16 января временные ограничения на ввоз ряда животных и мясной продукции из ЮАР. Об этом сообщило ведомство.

Такое решение принято в связи с возникновением в стране очага высокопатогенного гриппа птиц, а также нестабильной эпизоотической ситуацией по блютангу (вирусная инфекция), африканской чуме лошадей и африканской чуме свиней, указали в Россельхонадзоре.

К ввозу в РФ из ЮАР запрещены живая птица, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащая в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц. Также запрещен ввоз лошадей, диких и домашних свиней и других, добавили в ведомстве.