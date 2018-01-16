Агрокомпания Адыгеи начнет экспорт саженцев из яблоневых садов интенсивного типа в Италию

МАЙКОП, 16 января. /ТАСС/. Компания "Агроцентр", специализирующаяся на выращивании фруктовых садов интенсивного типа, начинает экспорт саженцев яблонь из Адыгеи в Италию по контракту на экспорт, подписанному адыгейскими садоводами с итальянскими партнерами. Об этом сообщили ТАСС во вторник в министерстве сельского хозяйства республики.

"Первая партия яблоневых саженцев, выращенных компанией, уже готова к отправке, подготавливаются дополнительные документы для ввоза продукции в Евросоюз. В целом же по контракту, заключенному компанией с итальянскими партнерами по бизнесу, предприятие Адыгеи отправит в Италию порядка 600 тыс. саженцев яблонь для садов интенсивного типа", - сказали в министерстве.

Компания работает в республике порядка семи лет, на площади 123 га она заложила первый в регионе яблоневый сад интенсивного типа, где яблони выращиваются при помощи капельного орошения. Сад оснащен противоградовой сеткой, системой капельного орошения и шпалерной системой.

Для сада построена мощная холодильная установка, на стадии завершения строительства еще одна мощностью 5 тыс. тонн, работает собственный завод по производству столбов шпалерных систем, рассказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минсельхозе, общий объем инвестиций в предприятие превышает 830 млн рублей.

Сумма выделенных в республике садоводам субсидий в 2017 году составила 70,6 млн рублей - это вдвое больше финансирования за 2016 год.

"Соответственно, и площади выращиваемых по итальянской технологии яблоневых садов в республике в 2017 году увеличились на 200 га, до 1,9 тыс. га. Планируется наращивать площади садов интенсивного типа и дальше", - добавили в Минсельхозе.

Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, были высажены в Адыгее в конце 2010 года, после того как делегация предпринимателей региона побывала в автономной провинции Больцано - Южный Тироль. Применяемая технология капельного полива позволяет получать высокий урожай плодов. Вода и минеральное питание подаются через специальные поливные модули каждому дереву в саду, защищенному противоградовой сеткой.