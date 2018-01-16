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Выплаты вкладчикам вологодского банка "Северный кредит" составят около 4 млрд рублей

Экономика и бизнес
16 января, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

За выплатой страхового возмещения могут обратиться около 15 тыс. вкладчиков, в том числе около 480 человек, имеющих счета для предпринимательской деятельности

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам вологодского банка "Северный кредит", у которого в конце декабря 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию, составят около 4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Банками-агентами по выплатам назначены Сбербанк и РНКБ Банк.

Согласно реестру обязательств КБ "Северный кредит" за выплатой страхового возмещения на сумму около 4 млрд руб. могут обратиться около 15 тыс. вкладчиков, в том числе около 480 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 69 млн руб., указали в АСВ.

Страховое возмещение будет выплачиваться в восьми субъектах России, в том числе в Вологодской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,2 млрд руб. могут обратиться около 11 тыс. вкладчиков.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у вологодского коммерческого банка "Северный кредит" 29 декабря 2017 года. В ходе инспекционной проверки в банке установлен факт отсутствия первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату банком "Северный кредит" собственных средств (капитала).

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 244 место в банковской системе РФ.

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