В модернизацию Сухонского комбината в Вологодской области инвестируют 4 млрд рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Инвесторы градообразующего предприятия города Сокол Вологодской области, ООО "Сухонский картонно-бумажный комбинат", вложат более 4 млрд руб. в модернизацию предприятия для выпуска новых видов продукции и удвоения объемов производства до порядка 300 тыс. т в год. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"В 2018-2019 годах градообразующее предприятие города Сокол завершит модернизацию и достроит бумагоделательную машину №3. Ее мощность - 162 тыс. т тарного картона в год. Действующие две бумагоделательные машины суммарно выдают сейчас порядка 143 тыс. т продукции в год. Поэтому модернизация позволит удвоить объемы производства, освоить новые ее виды и дополнительно открыть 130 новых рабочих мест", - процитировала пресс-служба вице-губернатора Михаила Глазкова по итогам его поездки на предприятие.

По словам вице-губернатора, на данный момент реконструировано здание под новое производство, смонтирована новая бумагоделательная машина, созданы технологические этажи, подготовлена необходимая инфраструктура. Весь 2018 год потребуется на запуск нового производства.

ООО "Сухонский картонно-бумажный комбинат" входит в состав группы "Объединенные бумажные фабрики" и является одним из десяти крупнейших отечественных производителей тарного картона. По словам Глазкова, комбинат является успешным предприятием, сегодня на нем трудится около одной тысячи человек, средняя зарплата составляет 31 тыс. руб., в 2017 году она выросла на 6%. Предприятие заплатило в прошлом году 700 млн руб. налогов во все уровни бюджета, в том числе в городской бюджет - 140 млн руб. Ожидается, что после завершения модернизации, к 2022 году, платежи в бюджет возрастут до 1,4 млрд руб., из которых более 400 млн руб. будут поступать в региональный и местный бюджеты.

"Правительство области заинтересовано в развитии предприятия и предложит руководству компании все варианты государственной поддержки. Кроме того, сейчас готовится пакет документов с предложением включить Сокол в реестр территорий с опережающим социально-экономическим развитием. Поэтому у комбината могут появиться дополнительные возможности", - сказал Глазков.

Основными потребителями продукции Сухонского КБК являются предприятия пищевой промышленности, производители мебели, стройкомпании России, Белоруссии, Финляндии, Германии. По итогам 2016 года доля предприятия на рынке отечественных компаний, производящих макулатурный тарный картон, составила 10,3% (второе место), среди предприятий, производящих тарный картон - 5,2% (третье место), производящих ДВП - 5,2% (первое место). Моногород Сокол с населением порядка 37 тыс. человек является крупнейшим в регионе центром деревообрабатывающей промышленности.