Wintershall получила еще 6 лицензий на норвежском континентальном шельфе

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министерство нефтяной промышленности и энергетики Норвегии в рамках лицензионного раунда АРА (Awards for Predefined Areas) выдало крупнейшей международной нефтегазовой компании Германии разрешение на долевое участие в шести лицензиях на норвежском континентальном шельфе. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы выражаем благодарность норвежским властям за высокую оценку нашей заявки, а также нашей готовности к дальнейшему наращиванию деятельности в Норвегии. Выдача новых лицензий - это ключ к достижению одной из целей нашей компании на норвежском шельфе - органическому росту", - цитирует пресс-служба слова управляющего директора Wintershall Norge Хуго Дийкграафа.

В частности, на 3 лицензионных блоках компания выполняет функцию оператора. Четыре лицензии находятся в норвежской части Северного моря, одна лицензия располагается в Норвежском море и еще одна - в Баренцевом море.

Wintershall обладает примерно 50 лицензиями на геологоразведку и добычу в Норвегии.