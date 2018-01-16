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Мексиканская авиакомпания подписала соглашение о покупке 80 самолетов Airbus

Экономика и бизнес
16 января, 23:40 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 16, января. /ТАСС

Планируется, что сделка будет завершена к 2026 году

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МЕХИКО, 16 января. /ТАСС/. Один из ведущих авиаперевозчиков Мексики - лоукостер Volaris - купит 80 самолетов Airbus семейства A-320 на сумму в $9,3 млрд. Соответствующее соглашение было подписано 16 января в столице в присутствии президента Энрике Пеньи Ньето.

"Это самая крупная покупка мексиканской авиакомпании по числу самолетов на ближайшие годы", - сказал глава государства. По его словам, когда эти самолеты прибудут в Мексику и будут введены в эксплуатацию, это позволит создать более 25 тыс. рабочих мест. Ожидается, что сделка будет завершена к 2026 году. В настоящее время в парке Volaris насчитывается порядка 70 самолетов.

По данным Национального института статистики и географии, в декабре 2017 года авиабилеты в Мексике подорожали сразу на 22,7% по сравнению с ноябрем того же года. Речь идет о самом значительном повышении цен за месяц с декабря 1983 года. В число причин, повлиявших на рост цен, помимо сезонного фактора вошли обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США и подорожание авиационного топлива.

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