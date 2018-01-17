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Медведев проведет совещание о совершенствовании законодательства о сельхозземлях

Экономика и бизнес
17 января, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, представители министерств, а также главы регионов

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о совершенствовании законодательства о сельскохозяйственных землях. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, представители министерств, а также главы регионов.

Вопросы, связанные с землями сельхозназначения, часто обсуждаются на совещаниях у премьера, посвященных аграрной тематике. В частности, эта тема поднималась и на совещании, которое глава кабмина провел в сентябре 2017 года в Адыгее. По его итогам Медведев поручил ряду министерств и Банку России проработать вопрос о создании института, способствующего эффективному вовлечению в оборот участков земель сельхозназначения.

В ушедшем году сразу несколько законодательных инициатив кабмина были связаны со стимулированием эффективного использования и оборота таких земель. В частности, в октябре в Госдуму был направлен проект закона, упрощающего кредитование под залог сельхозземель. Документ предусматривает возможность удовлетворения требований залогодержателя по кредитам, обеспеченным такими участками в качестве залога, во внесудебном порядке, исключает запрет на обращение взыскания на земельный участок до истечения периода сельскохозяйственных работ (с сохранением права на уборку урожая за залогодателем) и исключает возможность отсрочки судом реализации заложенного участка на срок до 1 года.

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