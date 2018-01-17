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McDonald’s за семь лет полностью перейдет на упаковку из переработанных материалов

Экономика и бизнес
17 января, 1:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, января. /ТАСС

Отмечается, что эти меры принимаются из-за возросших требований к охране окружающей среды

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НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Рестораны быстрого питания McDonald’s через семь лет полностью перейдут на использование упаковки из переработанных или специально сертифицированных материалов. Эти меры принимаются из-за возросших требований к охране окружающей среды, сообщила во вторник в заявлении одноименная американская компания.

"Будучи крупнейшей в мире ресторанной компанией, мы несем на себе ответственность за использование нашего масштаба для преобразований к лучшему, которые окажут целенаправленное воздействие во всем мире, - подчеркнула в этой связи вице-президент McDonald’s Франческа Дебиасе. - Наши потребители назвали упаковочные отходы главной проблемой в области охраны окружающей среды, которой, по их мнению, нам следует заняться. Наши амбиции заключаются в том, чтобы удовлетворить пожелания клиентов, использовать меньше упаковки и придать ей форму, которая бы облегчала переработку после применения".

В компании утверждают, что изменения затронут "100% всех закусочных" McDonald’s в мире. Согласно изложенным компанией данным, за последние 25 лет она снизила объем упаковочных материалов на 136,08 тыс. тонн, отправила на переработку 0,9 млн тонн коробок из картона и сократила количество бумажных отходов на 30%. В настоящий момент 10% закусочных McDonald’s по всему миру принимают фирменные упаковки на переработку, утверждают в компании.

В общей сложности под маркой McDonald's открыты свыше 37 тыс. закусочных в более чем 100 странах. Ежедневно они обслуживают более 70 млн человек. В США насчитывается около 14 тыс. ресторанов сети McDonald's, примерно 90% из них работают по франшизе.

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