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Ferrari к 2020 году выпустит внедорожник и готова создать электрический суперкар

Экономика и бизнес
17 января, 1:47 UTC+3 РИМ РИМ 17, января. /ТАСС

Отмечается, что новый внедорожник не будет похож ни на один из существующих автомобилей этого сегмента

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© AP Photo/Seth Wenig

РИМ, 17 января. /ТАСС/. Внедорожник итальянской марки Ferrari планируется выпустить к концу 2019 - началу 2020 года. Компания готова создать и электрический суперкар, объявил на автосалоне в Детройте Серджо Маркионне, главный управляющий концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в который входит Ferrari.

Как сообщает в среду новостной канал Rai News 24, он назвал новый внедорожник Fuv (от Suv, как называют подобные автомобили в Италии). "Это будет самый быстрый внедорожник на рынке", - сказал топ-менеджер, уточнив, что новая Ferrari в варианте внедорожника не будет похожа ни на один из существующих автомобилей этого сегмента.

Компания готова и к производству экологически чистых суперкаров на электробатареях, указал Маркионне. "Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это - обязательство", - заявил бизнесмен.

По его словам, в новом индустриальном плане компании, который будет представлен в марте, предусмотрены машины на гибридном двигателе. "Начав с этого, прийти к электрическому автомобилю будет легче", - отметил топ-менеджер. По его мнению, половина машин, производимых в мире к 2025 году, будут работать на электрическом или гибридном двигателе.

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