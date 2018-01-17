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Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки

Экономика и бизнес
17 января, 2:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Впервые с декабря курс криптовалюты опустился до $10,5 тыс.

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Курс биткоина за последние 24 часа упал на 25,1%, опустившись до уровня в $10,5 тыс. впервые с 1 декабря 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. По состоянию на 01:50 мск криптовалюта торгуется на уровне в $10 516,7 за биткоин.

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Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже "добыта".

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