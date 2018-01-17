Премьер Канады заявил о хороших шансах на перезаключение NAFTA

ОТТАВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что есть хорошие шансы на перезаключение Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

"Есть путь дальнейшего продвижения вперед [в переговорном процессе], который будет более продуктивным, чем все остальные, - сказал он во вторник агентству The Canadian Press. - Поэтому я верю, что у нас есть хорошие шансы закончить [переговоры] таким образом, чтобы выиграли все участники". Трюдо отметил, не вдаваясь в детали, что канадский подход к переговорному процессу принесет выгоду как Канаде, так США и Мексике.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что стороны "достигли больших успехов [в переговорном процессе]", и выразил уверенность в том, что будет заключена хорошая сделка по NAFTA.

У Оттавы и Вашингтона в ходе пятого раунда переговоров в ноябре 2017 года, как сообщали СМИ, "возникли непреодолимые трудности" в некоторых вопросах, касающихся автомобильной промышленности и сельского хозяйства. Суть споров стороны не разглашали, но глава канадского МИД Христя Фриланд тогда заявила, что американцы выдвинули такие требования, которые Канада не может принять.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

Шестой раунд консультаций по NAFTA запланирован на 23-28 января в Монреале.